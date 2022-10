Mariana Rodríguez muestra crecimiento de Mariel en redes

Mariana Rodríguez Cantú, esposa del Gobernador Samuel García y titular de Amar a Nuevo León, se encuentra feliz en este momento pues su embarazo lleva un buen progreso, cosa que no ha dudado en compartir a través de redes sociales pues recientemente mostro el crecimiento de su bebé en una nueva ecografía.

La pareja compartió a través de Instagram los pormenores de su primer hijo, una esperada niña que llevará por nombre ‘Mariel’ y que ya llega a medir 19 centímetros en estas 18 semanas de embarazo de Mariana.

En las imágenes se detalla que la ecografía fue realizada este mismo lunes por el doctor Manuel R. García.

Asimismo, en uno de los video compartido en las historias de Mariana se escuchan los latidos de Mariel.

Por otra parte, en otro clip mostró que es el primer mes que está usando jeans de maternidad en su 18 semanas de embarazo.

'Quería usar jeans, es que de verdad traté y ninguno me cerró, y yo no quiero andar apretada', expresó mientras presumía como le quedaba el jeans de maternidad.

Cómo eligieron Samuel y Mariana el nombre de su bebé

El gobernador Samuel García contó en entrevista para INFO7, cómo fue que surgió la elección del nombre de Mariel, el cual dijo es una combinación de Mariana y Samuel y agregó que el nombrar a su hija 'Lluvia' solo fue 'cotorreo'.

'El ginecólogo ya sabía, entonces viendo la pancita de Mariana nos dice '¿ya quieren saber qué es?' y Mariana no se aguantó y dijo 'dinos ya', y pues era niña, a partir de ahí empezamos a pensar en nombres, para mí el común era Mariana, pero Mariana muy inteligente dijo 'para que ella tenga su propia personalidad y su nombre, no le quiero poner el mismo que el mío'', agregó.

Sin embargo, en una comida entre la familia de Mariana y del mandatario, fue cuando se eligió el nombre de Mariel.

'En una comida con las dos familias sale el tema del nombre y mi suegra dice 'pues uno mixto, pónganle Marisa, Mariana y Samuel', pero mi esposa conoce a alguien que se llama Marisa y no le cae bien y dijo 'Marisa no porque me acuerdo de no sé quién' y luego ella solita dijo Mariel, el inicio de Mariana y el final de Samuel, y dice mi mamá 'a mí me encanta'', mencionó el gobernador de Nuevo León.