Mariana Rodríguez revela que votó por Samuel por guapo

La actual esposa del gobernador Samuel García, confesó que le dio su voto para diputado local en 2015 porque se le hizo guapo.

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, relató durante un evento de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México cómo pasó de ser ajena a la política hasta convertirse en esposa del ahora gobernador de Nuevo León.

Rodríguez Cantú contó que sería durante las elecciones del 2015 cuando ejercería por primera vez su voto, y confesaría que en ese momento se encontraba ajena a cualquier tema político y que incluso, su verdadero objetivo era tomarse la foto con el dedo pintado para sus redes sociales.

Recordó que sus papás le pidieron que anulara su voto en la boleta de diputados locales pues consideraban que los legisladores "no hacían nada y les pagan de oquis".

La titular admitiría que al momento de votar, recordaría la imagen de Samuel como "el muchacho guapo de los panorámicos" y eso influyó en su elección.

Me preguntó mi mamá saliendo por quién había votado, le dije que por Samuel, y cuando me preguntó la razón le dije que porque estaba muy guapo, y santa regañada que me dieron". comentó durante el evento.

Finalmente agregó que durante los inicios de su relación con el en ese entonces candidato a senador, ella ya se encontraba activa en redes y eso le causó múltiples burlas y ataques, pero aun así le gustaba documentar las campañas que realizaba con Samuel y esto le dió mas alcance con los simpatizantes.

"Pero eso fue algo que ellos no supieron usar, porque hoy tenemos una red muy numerosa en nuestras manos que nosotros podemos utilizar para potenciar muchos temas y acciones". Señaló.

Con información de info7.mx