Mariana y Samuel revelarán hoy el sexo de su bebé

El gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez celebrarán este lunes el 'gender reveal' de su bebé en donde se sabrá por fin si será niño o niña.

Esta noticia la dio a conocer Mariana por medio de su cuenta de Instagram, en donde indicó que hoy se revelará el sexo de su bebé y por tal motivo tiene planeado un 'fiestón'.

"No saben cómo he soñado con este día... el llegar al gender reveal es tipo 'wow'; con mi primer embarazo era lo que quería y no se dio, entonces, va a haber fiestón, quiero show grande, que todo mundo se entere qué voy a tener", mencionó.