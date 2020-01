Mauricio Fernández rompe el silencio: 'García Luna en la cárcel, ¡me da gusto!'

Del 2009 al 2012, durante su segunda incursión en la alcaldía de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández recuerda que se tenía la sombra del embate de la delincuencia organizada que asolaba Nuevo León, sin embargo, la aplicación del concepto de "blindaje" y del "Grupo Rudo" convirtieron a esta ciudad en la más segura del país.

Sin embargo, tras los aciertos siempre existen detractores y la forma de trabajar del panista generó diferencias con Genaro García Luna, extitular de Seguridad del gobierno del presidente Felipe Calderón, con acusaciones falsas que buscaban vulnerar al también promotor cultural, por lo que actualmente Fernández Garza reveló a El Horizonte qué el juicio en contra de su opositor, "se lo merecía".

En entrevista con este medio en su nueva residencia "La Ventura", el panista expuso que en repetidas ocasiones le advirtió al expresidente Felipe Calderón, el perfil del exfuncionario ahora juzgado en la unión americana, pero nunca le hizo caso.

"Ahorita está todo el circo de García Luna y yo batallé muchísimo con él en mi época; a mí me da mucho gusto lo que le pasó y yo siento que al final de cuentas yo tuve un riesgo de haber acabado en la cárcel por culpa de García Luna y el que va a acabar de la cárcel es él y siempre se lo dije al presidente Calderón", dijo el polémico exalcalde sampetrino.

Puede interesarte...

Ante el avance en el juicio del exfuncionario mexicano en una corte en Nueva York, el exedil manifestó que varias veces estuvo en riesgo debido a sus falsas acusaciones respecto al "blindaje"del municipio.

"A mí me trató de acusar de muchas cosas falsas y creo que muchas las provocó García Luna, fueron momentos muy desagradables que ya le di vuelta", declaró.

Cuestionado sobre si fungiría como testigo del juicio, el también promotor cultural descartó involucrarse directamente y se limitó a enfatizar que estaba de acuerdo con la situación que ahora enfrenta ante la justicia.

"No me interesa ir de testigo a Estados Unidos a declarar contra García Luna, creo que se lo merece y te digo, me da gusto que esté en la cárcel y creo que se lo merece", declaró Fernández Garza.

Genaro García Luna es acusado por la Fiscalía de Nueva York de estar ligado al Cártel de Sinaloa al que presuntamente brindó protección y que supuestamente recibió millones de dólares de Joaquín "El Chapo" Guzmán de 2006 a 2012; su captura ocurrió el pasado 10 de diciembre.

Puede interesarte...

Como se recordará, en noviembre de 2009, el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna arremetió contra Mauricio Fernández ya que aseguró que cualquier grupo armado que trabajara de manera encubierta o que está bajo las ordenes de los gobiernos estaba fuera de la ley y al hacerlo quienes los contratan se convierten en "delincuentes".