Mayoría de autos ¡sí pasan pruebas de contaminantes!

Gobierno informa que se han revisado 686,561 vehículos con inspecciones efectivas por 329,861; de estas 230,464, que son el 70%, sí 'pasan la prueba'.

Con frecuencia se acusa que los autos son una de las principales fuentes de contaminación de la metrópoli de Monterrey, pero al menos en el programa de verificación vehicular voluntaria realizado por el gobierno estatal, la gran mayoría de los autos particulares revisados sí cumplieron con los estándares de emisiones que actualmente existen.

Según datos actualizados de la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León, al menos siete de cada 10 vehículos particulares revisados en la prueba, registran emisiones que están dentro de los parámetros aceptables.

De igual forma, la evaluación marca que en la urbe regia tres de cada 10 carros no pasan la revisión y dañan el medio ambiente. Hasta el momento, se han “verificado” 686,561 vehículos, pero se han validado como revisiones efectivas 329,861 autos, ya que algunas unidades pasan más de una vez por el verificador.

De las revisiones efectivas, se ha encontrado que 230,464, que son el 70%, sí “pasan la prueba”. Los que no la pasan son 99,397, que son el 30 por ciento.

En entrevista con El Horizonte, el titular de medio ambiente del estado, Alfonso Martínez Muñoz, indicó que estos datos le dan 'luz' al estado para enfocar sus programas de combate a la contaminación.

“Va muy bien, sin duda algo que nunca se había realizado en el estado de Nuevo León, muchos más vehículos inspeccionados que en otros estados de la República, han estado llamando personas al Instituto de Control Vehicular, a la propia Secretaría para preguntarnos sobre las ubicaciones de los puntos de aire limpio. Van 329,000 vehículos validados, los que pasaron la prueba es el 70% de esos, son 230,464”, detalló.

La cantidad de los vehículos “validados” representan el 12% del total de los autos que hay en Nuevo León, los cuales son 2 millones 686,561.

El funcionario dijo que el programa está dando información valiosa para saber cómo atacar la problemática del aire sucio en una zona metropolitana como la regia que tiene el 70% de sus días fuera de la norma.

Para incentivar la revisión, reiteró, el próximo año le “perdonarán” el pago del refrendo a los automovilistas que se sometan a la misma y la aprueben, tal como ya lo había dado conocer el gobernador, Samuel García. Para ello, se establecerá en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 2023 que se exente de dicho cobro a quienes cumplan con la revisión voluntaria de su coche.

“Lo que estamos haciendo es que este programa de que las personas que pasen esa inspección vehicular no paguen el refrendo, la instrucción del gobernador es esa, que las personas que pasen la prueba de inspección de emisiones quedan exentas del pago del refrendo que será para el año 2023”, indicó.

Para que la persona pueda conocer si se le condonará el refrende deberá ingresar a la página del Instituto de Control Vehicular, colocar el número, si su placa y si su resultado fue positivo, encontrará un certificado con el que se le dará el beneficio de no pagar su refrendo.

“Lo que se está haciendo es que cada que pasan los vehículos por los centros de inspección o puntos verdes, una vez que se tenga el resultado se toma una foto de la placa del vehículo y esa placa de la foto del vehículo se envía al Instituto de Control de Vehicular. Básicamente, se les cobraría a aquellos vehículos que no pasen la prueba… Los que ya están ahí (que pasaron la prueba), ya están ahí, pero se aplicaría hasta el 2023”, explicó.

Martínez Muñoz también señaló que no tiene contemplado que la verificación sea obligatoria.



- Tres puntos de revisión

El secretario del Medio Ambiente del estado de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, hizo un llamado a la ciudadanía a estar pendiente de las ubicaciones de los puntos de aire limpio para que puedan llevar sus vehículos a revisar y ser acreedores a la posibilidad de no pagar su refrendo.

Como parte de ello, señaló tres puntos fijos actuales: el primero se localiza en el Anillo Periférico Esquina con calle Jean Paul, Colinas de San Jerónimo noveno sector, en Monterrey; el segundo sobre la avenida Acueducto y licenciado Héctor González, en Escobedo; y el tercero, en la avenida Serafín Peña, entre las calles Reforma y Tepeyac, en Guadalupe.



- Se mantiene Escepticismo de activista

Aunque Martínez Muñoz dijo que el programa da información “valiosa”, el ambientalista, Guillermo Martínez Berlanga, dijo que ni las verificaciones ni programas como Hoy No Circula tienen un efecto positivo.

El activista remarcó que realmente a los que se debe meter en cintura es a las empresas de mayores emisiones que en Nuevo León, dijo, son 65, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

“Ni la verificación, ni el Hoy No Circula, el día anterior en el que tú no circules haces el doble de las vueltas en tu auto, entonces sale junto con pegado.

“La verificación es una medida obsoleta y recaudatoria, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Las pedreras, las empresas, la falta de áreas verdes, si estás emitiendo y no controlas, ¿cuándo vas a acabar?”, señaló el ambientalista Martínez Barlanga.