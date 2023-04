MC declara que Arturo Salinas podría caer en delito

El coordinador de la Bancada Naranja, Eduardo Gaona, advirtió que, además de cometer abuso de poder, el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, podría caer en el delito de coalición por imponer a Luis Alberto García Alcántara como titular del Instituto de la Defensoría Pública.

Gaona detalló que al igual que Salinas, García Alcántara también tiene un historial panista e, incluso, ambos coincidieron en el Congreso de Nuevo León cuando en ese entonces el presidente del Poder Judicial era diputado, y el hoy titular de la Defensoría, ocupó el cargo de Director Jurídico del Legislativo.

A este delito le corresponde una sanción de 2 a 7 años de prisión, según el Código Penal.

Gaona declaró que el Poder Judicial tomó la Defensoría “con una chicanada”, ya que, consideran que la Gaceta del Congreso de Nuevo León es un medio oficial que permite la entrada en vigor de las reformas aprobadas.

Sin embargo, puntualizó que, en Nuevo León, solo el Periódico Oficial del Estado es un medio oficial.

'Bien hábiles, bien mañosos, con chicanadas, dicen 'ah no, ya ganamos la queja y ahorra sí lo podemos quitar', no se vale jurídicamente y lo saben, incluso hay un tema de que el juez no estaba seguro de firmar porque precisamente sabe que las chicanadas jurídicas que se están cometiendo van en contra de toda lógica jurídica, pero sobre todo se puede configurar en un delito', expresó.