MC exige a diputados de PRI y PAN disculpa a ciudadanos

Ante el paro de actividades que tuvieron los diputados desde el pasado miércoles y que este martes terminaron, los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) exigieron a los legisladores del PRI y PAN pedir una disculpa a la ciudadanía por dicha acción.

El coordinador de MC, Eduardo Gaona, pidió que se exhorte a la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León para que ofrezca una disculpa pública por paro que calificó como irracional, el cual dijo fue repudiado por organizaciones de la sociedad civil.

“En nosotros recae una gran responsabilidad, nos trajeron aquí para representar al pueblo soberano, para representarlos popularmente y no para andar haciendo este tipo de paros porque no somos una empresa y no tenemos derecho a huelga, y si queremos hacer algo, que lo hagamos por las vías institucionales y no cerrando las puertas”, dijo Gaona.