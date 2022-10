MC y ONG's exigen destituir ya a fiscal Javier Garza y Garza

La exigencia específica de las organizaciones civiles es que se aproveche el proceso de nombramiento de nuevo fiscal para sustituir a Garza y Garza.

Al afirmar que ni siquiera se le ve voluntad de hacer lo que le toca para que se castigue penalmente a los exfuncionarios estatales, Manuel González y Manuel Vital, por presuntos actos de corrupción, los diputados locales de Movimiento Ciudadano y ONG’s exigieron “tumbar” a fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza.





La exigencia específica de las organizaciones civiles es que se aproveche el proceso de nombramiento de nuevo Fiscal de Justicia de Nuevo León para sustituir a Garza y Garza.





La petición se da luego de que El Horizonte dio a conocer en el transcurso de la semana que Garza y Garza no ha imputado penalmente a los “dos Manueles” a pesar de que contra ellos existen seis denuncias penales por actos de corrupción y se les ha involucrado en por lo menos 15 casos.





En respuesta, Garza y Garza sólo ha “repartido culpas” afirmando que el estado no le ha dado suficiente información pese a que él le toca investigar.





A Manuel González y Manuel Vital se les señala como responsables en desfalcos millonarios en el Isssteleón, Agua y Drenaje y Metrorrey.





El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Eduardo Gaona, cuya bancada tiene 11 integrantes, dijo que se tienen elementos suficientes para remover a Garza y Garza porque el no lograr “judicializar” habla de incapacidad y falta de voluntad.





“Tenemos todos los elementos para que se dé aquí una remoción, entonces ya lo hemos exigido varias veces, no ha habido respuesta de todas las maneras, con todos los adjetivos y ya necesitamos resultados”, señaló Gaona Domínguez.

En tanto, la líder del Colectivo Nosotros, Liliana Flores Benavides, calificó la Fiscalía de Garza y Garza como un “parapeto” y expuso que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción no sólo debe buscar al sustituto del exfiscal estatal, Gustavo Guerrero Gutiérrez, sino también de Garza y Garza.





“La Fiscalía (Anticorrupción) es un parapeto, realmente no nos sirve para nada, una ineficiencia, una ineficacia.

“Ahorita la dinámica es versus el Fiscal Anticorrupción, a que lo quiten; ya hay un nuevo Comité de Selección que va a elegir al nuevo (fiscal estatal) y la misma presión que se hizo para el fiscal general, pues que aplique para este”, señaló la activista.





Gilberto Marcos, presidente de Vertebra, dijo que ante el actuar del Fiscal Anticorrupción llega la reflexión de que si realmente debió dejar su cargo Gustavo Adolfo Gutiérrez o Gaza y Garza.





Señaló que aunque no tenga pruebas, como él argumenta, debe de tomar el papel de investigador.





“Algo está pasando con la Fiscalía Anticorrupción que de seguir así, el que debió haber cambiado es la Fiscalía Anticorrupción más que la otra Fiscalía General.





“Se requiere alguna voluntad de parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque finalmente, pues si algún expediente no está bien integrado como quiera, pues ellos deben investigar de oficio”, afirmó.





Actualmente, el Congreso local está inmerso en el proceso de nombrar al nuevo fiscal del estado tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez el pasado 5 de octubre.





- Que los llame a declarar





Liliana Flores señaló que a estas alturas, Garza y Garza por lo menos ya debería haber llamado a declarar a los “dos Manueles”

Señaló que la sociedad quiere ver en el banquillo de los acusados a González y Vital por los señalamientos de corrupción.

“Por el otro lado, toda la normatividad que hay para castigar a los corruptos no sirve para nada; la normatividad está hecha para que no se castigue a nadie, o sea mínimamente quisiéramos ver sentados en el banquillo de los acusados a Vital y a Manuel González, pero ni siquiera eso, entonces la Fiscalía no nos sirve”, apuntó Flores.

Agregó que además el fiscal cuenta con un equipo que no son especializados en materia de corrupción, aunado a que existen diversos intereses que hacen que no avance en los casos.

“El fiscal dirige, pero su equipo también como está y por el otro lado intereses partidistas, intereses económicos hacen que a veces el fiscal, pues no no quiera mover algún asunto.





- Formar una comisión





Ángel Quintanilla, presidente del organismo, de Fortaleza Ciudadana consideró que se debería hacer un comisión especial de ciudadanos expertos que verifique el actuar tanto de la Fiscalía como del Estado para definir si efectivamente las denuncias no están completas, y a partir de ahí tomar una decisión sobre la remoción del Fiscal.

“A mí me gustaría que se quitaran a todos los que no están dando resultados, pero a mi me queda

la sospecha de que de que estamos entrampados porque uno dice que no ha avanzado porque el otro no ha completado y si esto es cierto, pues una una comisión pudiera darse cuenta.