Medidor de agua potable se revienta en Apodaca

Una fuga de agua potable alrededor de las 04:00 horas por parte de un medidor de agua que se reventó en la colonia Los Fresnos Norte en el municipio de Apodaca.

Sin embargo dicho escape de agua pasó a segundo plano ya que la señora Mariana Garza al querer hacer su reporte con Agua y Drenaje recibió un mal trato por llamada, ya que tuvo que llamar en tres ocasiones y aseguró que en cada una fue atendida por operadores con mala actitud.

"Muy mal servicio, contestan enojados y no te atienden, me dieron las siete de la mañana y volví a marcar, la muchacha muy enojada me atendió y mejor le tuve que colgar", relató Garza.