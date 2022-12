Menor fallece en Escobedo por presencia de garrapatas

La madre de la menor, exhorta a la comunidad a revisar los síntomas ante picaduras de garrapatas y a tener cuidado con los animales, fuentes de garrapatas.

En Escobedo tuvo lugar la muerte de una niña de 13 años, luego de la mordedura de una garrapata; tales hechos han causado consternación no solo a los vecinos de la zona, sino a todo Nuevo León.

La muerte de la menor se dio el 22 de diciembre por rickettsia, provocada por la mordedura de una garrapata; todo esto, según lo informado por Alexa Cortinas Guillen, madre de la menor, a través de una publicación de Facebook.



Horas antes, Cortinas Guillen había solicitado donadores de sangre por el delicado estado de salud en el que se encontraba la adolescente.



Asimismo, advirtió a la población de tener mucho cuidado con las mascotas, sobre todo con los perros callejeros, pues aseguró que al llegar al hospital le comentaron que en el municipio ya se habían presentado casos similares.



Por tal razón, exhortó a que el alcalde Andrés Mijes y los servidores públicos de Escobedo atendieran la problemática que azota a la localidad con los perros callejeros para que ningún otro niño pase por la misma situación que su hija.









'Es horrible verlos así,... sufrir y más por algo que se pudo haber evitado. Compartan mi publicación como protesta para que me puedan escuchar y atender', concluyó la madre.

Secretaría de Salud trabaja para prevenir la rickettsia

Ante el caso de la niña fallecida en Escobedo por la mordedura de una garrapata, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León dio a conocer que mantiene una campaña permanente de prevención y atención de enfermedades transmitidas por zoonosis o vectores, como la rickettsia.



En el caso de esta enfermedad, las autoridades de salud cuentan con una campaña constante para concientizar a los ciudadanos sobre los cuidados que deben tener en sus hogares para evitar la presencia de garrapatas.



Asimismo, se realizan barridos en las colonias donde se detecta una mayor presencia del vector que consiste en búsqueda intencionada de casos, vacunación y desparasitación de mascotas, rociado residual, acciones antilarvarias y nebulización.



¿Qué es la rickettsia?



La rickettsia, causa del fallecimiento de la menor, abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias del género Rickettsia y que se asocian a malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten por vectores, principalmente garrapatas.



¿Cuáles son los síntomas de la ricketssia?



La transmisión de este microorganismo por la picadura de una garrapata infectada con un periodo de incubación de 3 a 14 días puede causar los siguientes síntomas:



- Dolor de cabeza intenso



- Fiebre de 39°C



- Erupciones cutáneas



- Dolor muscular



- Malestar general



- Náuseas



- Vómito



- Anorexia



- Dolor abdominal



La gravedad de esta enfermedad varía y su letalidad va del 5 al 40 por ciento.



Al ser una enfermedad poco conocida, las personas rara vez hacen relación entre las picaduras y sus síntomas.

Ante cualquier síntoma de rickettsiosis es importante consultar al médico para descartar esta enfermedad e iniciar el tratamiento adecuado y oportuno.



Cómo prevenir la ricketssia



Entre las medidas para evitar este tipo de animalitos en casa hay que realizar lo siguiente:



- Mantén la casa ordenada, ventilada y limpia.



- Fumigar tu hogar con regularidad, principalmente si encuentras garrapatas.



- Comunicar a tus vecinos, si encuentras garrapatas en tu hogar, porque es probable que en casa de ellos también tengan.



- Corta el pasto, deshierba con regularidad.



- Evita tener muebles viejos, cacharros y escombro.



- Mantener enrejadas las paredes, evitando grietas y huecos.





En el caso de tus mascotas se recomienda lo siguiente:



- No permitas que tu mascota deambule libremente en la calle.



- Asear a tu mascota regularmente.



- Revisa con frecuencia que tus mascotas no tengan garrapatas.



- Establece un calendario de desparasitación con tu médico veterinario.



- Saca a pasear a tu mascota con correa para evitar que vaya a lugares o tenga contacto con otros perros que pudieran tener garrapatas.



- Si tu perro llega a enfermarse tienes que llévalo con al veterinario.



Recuerda, la presencia de una sola garrapata en tu hogar es señal de que debes fumigar, incluso, aunque no tengas mascota.