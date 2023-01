Menores intoxicados en San Nicolás están estables: Salud

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que los jóvenes que se intoxicaron en una secundaria, ya se encuentran estables.

Los tres menores que se intoxicaron tras ingerir pastillas de Clonazepam se encuentran estables, informó la Secretaría de Salud de Nuevo León durante este jueves 19 de enero.

Cabe recordar que ayer miércoles, se reportaron los hechos en la Escuela Secundaria Técnica número 46, Juventino Rosas Cadena, en la colonia Praderas de Santo Domingo en San Nicolás.

En rueda de prensa, la titular de la dependencia, Alma de la Rosa Marroquín, indicó que se encuentran en la búsqueda de los adolescentes, pero los datos generales son que están estables tras la intoxicación.

'Ninguno de los niños se hospitalizó, entonces estamos en la búsqueda del estado actualizado al día de hoy, pero tenemos información muy general de ellos a que se encuentran estables sin embargo, pues ya se está haciendo la búsqueda intencionada no solamente en ese plantel, sino en diferentes planteles para identificar posibles riesgos', expresó Marroquín.

La funcionaria explicó que los acontecimientos desafortunadamente fueron producto de un reto que se difunde a través de redes sociales, mismos que los jóvenes realizan.

'Desafortunadamente los retos que se difunden a través de las redes muchas veces ponen el riesgo la salud de las personas y este reto que entiendo que sucedió por algunos menores era el de tomar o ingerir un medicamento que pues al final dependiendo de la dosis se convierte en una droga', comentó la funcionaria.

'Se utiliza por algunas personas para inducir el sueño, entonces en una dosis superior a la que se recomienda pues puede producir complicaciones', añadió.

Por ello, recomendó a los padres de familia a reforzar las medidas de cuidado y protección a sus hijos, no dejarlos al alcance de ellos y a los más pequeños no engañarlos, decirles que se trata de medicamentos, para que los niños no los tomen cuando no tienen supervisión.