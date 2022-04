'Mi hija está muerta'; papá de Debanhi pide justicia

El papá de Debanhi, Mario Escobar, confirmó que su hija fue encontrada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo.

"Me equivoqué porque creí en la Fiscalía ", dijo el padre de la joven, de 18 años, que desapareció el pasado 9 de abril.

"Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente. Vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces y no hicieron su trabajo. Yo fui muy respetuoso de su trabajo y creí que podía haber un cambio y no lo hubo y trece días después dicen 'vamos a ir otra vez porque hay un cuerpo'", agregó el padre de Debanhi.