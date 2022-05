'Mi hija y nietos recibieron amenazas antes de desaparecer'

Salvador Becerra pide a las autoridades justicia y acciones para dar con el paradero de su familia.

En entrevista con la periodista Lety Benavides, Salvador Becerra reveló que su hija y sus dos nietos habían sido amenazados por policías de Fuerza Civil de Cerralvo días antes de que desaparecieran el 11 de mayo en la carretera hacia Miguel Alemán, Tamaulipas.

Menciona que su hija Lidya Ireydi Becerra Ramírez, y sus nietos Kinnereth Becerra Ramírez y José Luis Lozano Becerra constantemente viajaban a McAllen a comprar pacas de ropa, y en una de esas ocasiones, el 5 de mayo, se les ponchó una llanta de la camioneta en el puente Mojarras.

Tras ir al municipio tamaulipeco de Cerralvo por una vulka móvil y regresar al lugar donde dejaron el vehículo, la familia encontró que había varias patrullas.

"Llega mi hija con mi nieta, donde ven la camioneta, los encañonan y los bajan. Supuestamente los acusaron de polleros porque las camionetas no llevaban asiento atrás. Mi hija les dice 'no, yo no me dedico a eso, yo traigo pacas de ropa usada para vender", dice Becerra

Tras discutir con ellos, uno de los policías golpeó a Kinnereth y al ver eso su madre se metió a defenderla.

Al llegar una sexta patrulla, que al parecer era del mando, a quien la madre da la queja de que uno de los oficiales había agredido a su hija, les menciona que los va a denunciar.

Salvador Becerra asegura que cuando estaban a punto de retirarse tras arrogarse con los oficiales, uno de ellos los amenaza de muerte y les dice: "ya los tenemos identificados, a la próxima que pasen los vamos a desaparecer, los vamos a quebrar".

Gobierno de Nuevo León no me quiere ayudar: 'Salvador Becerra'

Salvador Becerra afirma que le ha solicitado ayuda al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que le proporcione seguridad a la gente que está dispuesta a acudir a Tamaulipas a buscar a su familia.

"Nuevo León dice que no puede que porque es del lado de Tamaulipas, así me dan a entender. Ahorita el apoyo que yo tengo, y aquí ante las cámaras quiero agradecer es a Jorge Macías, es el encargado de la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas. Él es el único que anda trabajando", menciona Salvador.

Asegura que Macías le mencionó "yo estoy peinando Tamaulipas y te estoy dando la mano, ¿pero qué han hecho en Nuevo León?".

Sumando ha eso asegura que cuando localizó los teléfonos por su cuenta el FBI y a detectives de Hidalgo, Texas, estaban dispuestos a ayudarlo, pero luego de que la titular de Feminicidios en Nuevo León, Griselda Núñez, filtrara que habían localizado los aparatos, estos fueron apagados.

Salvador finalizó diciendo que desde que se hizo la denuncia solicitó al licenciado Raúl Sepúlveda, fiscal especializado en Personas Desaparecidas, las bitácoras de las patrullas que tuvieron el altercado con su familia, sin embargo, no se las han querido proporcionar.

Con información de info7.mx