Mirna Garza pide a la Virgen de Guadalupe por salud

Mirna Garza es fiel devota de la virgen de Guadalupe y fiel creyente de los milagros

Mirna Garza, es otra fiel creyente que cada año se hace presente en la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la Virgen de Guadalupe por mantener a su familia con bien y darle la salud a su esposo quien enfermó de pancreatitis aguda.

Sin importar las condiciones del clima y las largas filas que al llegar al templo tiene que hacer, Mirna desde hace 3 años ha peregrinado desde su casa, en la colonia Casa Blanca, en San Nicolás, hasta la colonia Independencia.

"Yo empecé a hacer mi peregrinación personal hace ya cuatro años, lo hice con el fin de que mi vida cambiará, ayudar a mis padres, a mis hijos, a mis tíos, a mi esposo.

"Vengo desde San Nicolás, hago como aproximadamente tres horas o cuatro, no he faltado ningún año, desde el 2018, no he faltado de hacer esta vuelta, de hacer esta peregrinación. Ha ayudado también a mi esposo, a eso vengo, para que la Virgencita nos siga ayudando", indicó Garza.

Para Mirna esta manda ha cambiado su vida, se ha sentido mucho mejor y le han dado la fuerza para seguir.

"Pidiéndole que le dé salud para seguir adelante... Me he sentido bien, ha cambiado mucho mi vida, me da fuerza la Virgencita para seguir adelante y venir desde allá", agregó.