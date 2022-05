Molesta a papá de Debanhi que Fiscalía le oculte información

Tras asegurar que no se le había informado respecto a la revisión y análisis de cinco vehículos, así como de los propietarios de éstos por la desaparición de su hija Debanhi, Mario Escobar señaló que pedirá la renuncia de la fiscal en Feminicidios contra la Mujer, Griselda Núñez y el fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero, si continúan equivocándose.

Mientras que Núñez daba una entrevista en vivo para INFO7 Mediodía, el padre de la joven se comunicó con el periodista Luis Padua; sin embargo, este no pudo atender su llamada en ese instante, pero al terminar de hablar con la Fiscal, procedió a darle voz al aire concediendo en exclusiva unas palabras vía telefónica.

"Ella comentaba una situación de Debanhi, pero a mí no me han comentado nada. No sé porque salen y declaran cosas que yo me estoy enterando después y quería decirle yo a ella, ¿en qué momento me comentó lo que iban ellos a declarar?