¿Motel Nueva Castilla se burló de desaparición de Debanhi?

Escobedo, Nuevo León.- En medio del gran sufrimiento que causó la desaparición de Debanhi Escobar, la cuenta de Tik Tok del Motel Nueva Castilla, subió un video a modo de comercial, el cual iba acompañado con la canción "Para poder llegar a ti" de Ramón Ayala.

Debido a la letra de la canción, sumado a que el video fue subido tan solo unas horas antes del hallazgo del cuerpo de Debanhi, algunos internautas han lanzado diversas hipótesis, desde que el personal del Motel se está burlando del caso, hasta que podría tratarse de un indirecta.

Cabe destacar, que el hecho de que este es el primer video que el Motel Nueva Castilla ha subido desde hace meses, pues su publicación anterior se remonta al mes de febrero.

"Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad", dice la letra del fragmento que eligieron para acompañar el video.