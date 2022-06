Movimiento Ciudadano acusa al PAN de 'terrorismo político'

El PAN en Nuevo León ejerce "terrorismo político", al coaccionar a sus militantes a obedecer ciertos criterios, según el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina.

Mientras que el sábado, alcaldes, diputados y la dirigencia estatal del PAN aseguraron que Movimiento Ciudadano ejercía un "terrorismo fiscal" al retener recursos a municipios, este domingo, Tijerina defendió al partido naranja.

"Falso lo que declara el PAN, pues no hay terrorismo fiscal de parte del Gobierno del Estado hacia los Ayuntamientos; éstos reciben absolutamente la totalidad de sus recursos por parte del estado, en tiempo y forma, según informó recientemente la Tesorería del Estado en un comunicado público", dijo.

Según Tijerina, el partido albiazul castiga a quienes tienen una postura diferente a la oficial quitándoles bonos o el derecho a reelegirse.

"Si los alcaldes no obedecen, los dirigentes oficiales y no oficiales del PAN, los incapacitan por medio de la mayoría de regidores que tienen en esos ayuntamientos, así como al no apoyarlos en posibles intentos de reelección".