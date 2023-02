Muere joven detenida en Escobedo, sospechan de agresión

Una joven que fue detenida por realizar un escándalo en calles de la colonia Infonavit Insurgentes murió 23 días después de haber sido llevada a las celdas municipales de Escobedo.

Jessica Guadalupe Alemán Rodríguez fue detenida presuntamente por hacer escandalizar la zona antes mencionada, por lo que fue arrestada por elementos de la policía municipal y trasladada a los separos de esta corporación el pasado 19 de enero.

Horas después, socorristas municipales la sacaron de prisión y la trasladó de urgencia al hospital Universitario para realizarle un análisis médico.

Tras los hechos, la familia de la joven junto a su mamá, Matilde Rodríguez Sánchez, denunció una presunta agresión contra su hija en el interior de las celdas donde se encontró internada.

Para esclarecer los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación en torno a lo sucedido, y tres policías municipales fueron suspendidos.

Sin embargo, luego de 23 días de permanecer internada en el Hospital Universitario, Jessica Guadalupe, falleció, pero las autoridades no han dado a conocer la causa de la muerte; según la versión de la familia, hasta el momento la Fiscalía no les ha informado sobre el curso de las investigaciones.

Sus familiares se enteraron de que Jessica estaba en el hospital a través de una publicación que la Secretaria de Seguridad municipal subió a su página de internet, en la cual se pidió el apoyo de la ciudadanía para ubicar a los familiares de la víctima.

'La fiscal Fabiola Ayala me llamo a Fiscalía hace una semana, ella dice que le mandaron una grabación de 25 minutos, dónde se ve que mi hija entro de pie, se acomoda el suéter, trae su pelo revuelto, ella entro de pie', expresó la Sra. Rodríguez Sánchez.

'Mi dolor nadie lo entiende , yo no sé quién hizo el daño, mi hija entro de pie y de pie debió haber salido y no en camilla y no en un hospital', agresó.