Muestra Congreso de Nuevo León sus cuatro 'cartas'

De los 63 aspirantes legisladores locales seleccionan: Adrián de la Garza, Pedro Arce, Genaro García y Guadalupe Saldaña.

El Congreso de Nuevo León, con la mayoría de PAN, PRI y Morena, adelantó ayer la votación para definir la propuesta de su propuesta de cuatro finalistas para ocupar la Fiscalía General de Justicia Nuevo León.

Ayer, los legisladores metieron el acelerador a fondo y a pesar de los alegatos del estado de que existen múltiples suspensiones de amparo que ordenan detener el proceso, y de nuevo aprovechándose de que Samuel García está fuera del país en una cumbre de acción climática, sacaron adelante el cuarteto de candidatos a fiscal.

En esta ‘terna’ —que es de cuatro nombres— quedaron el exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; el actual fiscal interino, Pedro Arce; el exsecretario del Ayuntamiento, Genaro García de la Garza, y el exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guadalupe Saldaña Vargas.

Dicho proceso avanzó a pesar de las advertencias del estado en voz de Aldo Fasci quien el viernes pasado amenazó de consecuencias penales contra los integrantes del Comité de Selección por no acatar, según su perspectiva, las órdenes de jueces.

Esto abonó el enfrentamiento del estado contra el Congreso, que ha estado enmarcado por señalamientos como la supuesta retención de los recursos estatales para municipios del PRI y PAN y la aprobación por parte de las bancadas de ese partido de una reforma que le quita al gobenador el nombramiento del titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT NL).

Ayer, en la sesión del Congreso local, la bancada de Movimiento Ciudadano, que tiene 11 integrantes, trató de frenar el dictamen, pero no pudo y finalmente abandonaron la sesión sin emitir voto alguno.

Primero, las diputadas de ese partido, Sandra Pámanes e Iraís Reyes, argumentaron en el pleno de la Comisión Anticorrupción, en la cual se aprobó la lista preliminar de 63 aspirantes que el proceso no podía continuar debido a los amparos, pero el presidente de la misma, el panista, Jesús Gómez, siguió con la sesión.

Luego el dictamen pasó al pleno donde se leyeron las propuestas de los finalistas por los cuales votaron los diputados presentes en el salón de plenos.

El exalcalde regio, Adrián de la Garza Santos, obtuvo, 31 votos, al igual que el actual fiscal interino, Pedro José Arce Jardón y el exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, Guadalupe Saldaña; en tanto, el exsecretario del Ayuntamiento de Monterrey, Genaro García de la Garza, se quedó con 28.

Antes de salir del recinto legislativo, los legisladores naranja subieron a la tribuna con pancartas criticando al proceso que decían “pacto de impunidad”.

“Estamos enviando nuestras cuatro propuestas para ocupar la Fiscalía, esta decisión es clave, pero siendo tomada con irresponsabilidad con el Congreso bajo la mano del PRIAN.

“Hoy nuestro Congreso le está quedando en deuda con sus procesos a las víctimas de tantos delitos porque no está buscando elegir a la persona más capaz, integra y libre de toda atadura partidista”, pronunció la legisladora de MC, Iraís Reyes.

La que hizo lo mismo, pero en la Comisión Anticorrupción, fue la diputada de la bancada de la 4T, Anylú Bendición Hernández, quien dijo que todas las fracciones estaban burlándose del pueblo de Nuevo León.

“Me voy, sigan jugando a las vencidas, aquí vamos a ver al final quien ganó, échenle muchas ganas.

“Nuevo León no merece eso que está sucediendo, cuenten conmigo cuando de verdad empecemos a trabajar por los problemas de Nuevo León”, pronunció la diputada mientras se retiraba.



- Propuesta pasa al Ejecutivo



La lista de los cuatro candidatos será enviada al gobernador, Samuel García, quien deberá regresar al pleno una terna, de la cual saldrá el nuevo fiscal.

De acuerdo con la ley, el mandatario tiene cinco días para eliminar a uno y luego regresarla al Congreso local. De ese listado, los diputados elegirán a uno de los tres.

Cabe precisar, que el mandatario estatal aseguró el 1 de noviembre que en caso de que en la propuesta del legislativo aparezca Adrián de la Garza, lo vetará.

Samuel García cuestionó en ese entonces a los diputados locales por “atreverse” a ponerle enfrente a su rival de campaña para que ocupe la Fiscalía de Justicia y advirtió: “¿Cómo se atreven, por simple lógica, a ponerme a mi rival enfrente?, ¿en qué cabeza cabe?, ¿cómo me van a poner a mi rival, al que se metió con mi familia, la de Colosio, los videos, los hackeos?

“Y que me diga el Congreso: ‘Compadre, te toca jalar con él’, pues no, señores; no lo admito… Se los digo con todo respeto: no va a pasar, se va a vetar”, aseveró.