Muestra Samuel frases contra el acoso en escaleras del metro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, mostró algunas frases que se colocaron en las escaleras de la estación Santa Lucía de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey contra el acoso.

En un video, el mandatario estatal indicó que los enunciados fueron solicitados por los colectivos feministas de la entidad.

Acompañado de Ximena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana; Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres; Abraham Vargas, director de Metrorrey; Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, así como de la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Pámanes, García dio lectura a las consignas que se plasmaron en los escalones en la estación.

'Aquí la secretaría de Participación Ciudadana hizo un ejercicio, y los colectivos nos pidieron poner estas frases: 'no la toques', 'no digas piropos', 'no se lo repegues', 'el acoso es un delito', también viene a mi izquierda la secretaria de las Mujeres, la magistrada Buchanan', expresó el mandatario.