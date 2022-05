Mujer estafa a comerciantes; roba más de 15 millones

Un grupo de mujeres, en su mayoría 'bazaristas' y 'nenis', denunciaron que una supuesta inversionista de redes sociales las estafó.

Un grupo de mujeres, en su mayoría vendedoras de ropa y accesorios de bazares, realizaron una denuncia a través de redes sociales contra otra mujer que las engañó para que invirtieran su dinero con ella.

Esta persona identificada como Aracely Cavazos habría estafado a las mujeres con más de 15 millones de pesos.

De acuerdo con Stepanhie, quien invirtió 60 mil pesos, dijo que la mujer -que se hace llamar "La Madrina"- el pasado sábado publicó en sus redes sociales que le habían robado todo el efectivo, el cual resguardaba en una caja fuerte en su local ubicado en Guadalupe, pero que estaba dispuesta a dar la cara y que iba a regresar el dinero, pero sin intereses.

"El viernes me dijeron varias chicas 'es que yo fui porque ya tiene una semanas que no entrega reembolsos y nos preocupamos', entonces fueron y ya no había nadie. El sábado ella pone que la habían robado en su totalidad el dinero, ella estaba dispuesta a dar la cara, la habían amenazado, pero que iba a regresar únicamente capitales", dijo la afectada.

Sin embargo, Aracely dejó de responder los mensajes y llamadas de las afectadas, borró fotos de perfil y publicaciones de Facebook, sumado a que sus familiares empezaron a cerrar sus cuentas de la misma red social, generando pánico entre las personas que aún confiaban en que les iba a regresar su dinero.

Al acudir al domicilio de la señalada, algunas de las víctimas fueron amenazadas por un sujeto que les decía que "no fueran a buscar a Aracely porque las iban a tronar", mencionó Brenda, otra mujer que invirtió 40 mil pesos.

Cabe mencionar que algunas de las personas que habían invertido su dinero lo hicieron para poder pagar operaciones médicas o tratamientos.

¿Cómo llegaron confiar en la supuesta inversora?

Las afectadas informan que al menos 300 personas llegaron a invertir con Aracely, algunas hasta un millón de pesos, ya que la joven de la colonia Los Lermas, en Guadalupe, contaba con muchas referencias y llevaba menos de dos años dedicándose a las inversiones.

Sumado a eso, anteriormente la mujer era muy conocida entre las bazareñas porque vendía ropa de paca y se dedicaba a realizar grandes tandas entre los comerciantes, algunas de hasta 200 mil pesos, y nunca habían tenido problema con ella.

Tanto Stepanhie como Brenda nos mencionan que decidieron confiar su dinero porque "La Madrina" contaba con muchas referencias, además de conocer a personas cercanas que habían obtenido resultados con las inversiones.

"Invertí ese dinero como hace un mes y medio, y volví a reinvertir ese dinero la semana pasada, antes de que pasara todo esto. Yo la conocí en persona porque es sobrina de una muy buena amiga de mi mamá, yo sé que la señora no tiene la culpa. Yo vi antes que vendía ropa y le compré", menciona Stepanhie.

"La chica subía muchos lujos, subía que se había comprado una camioneta GMC, subía sus fiestas, con conjuntos, esas tipo buchonas, sus alhajas, su ropa de marca, ella presumía mucho todo lo que estaba haciendo gracias a las facturas e inversiones", explicó Brenda.

"Mencionan que ante la duda de algunos de dónde generaba tantas ganancias y que podrían tratarse de una estafa, Cavazos se defendió publicando en Facebook lo siguiente: "No generalicen que no todas las que nos dedicamos a eso somos iguales. Ultimadamente si el dinero que ustedes meten uno los usa para facturas o para préstamos ya es cuestión de nosotros. A veces se excede el límite de dinero para entrar en factura y yo como quiera les tomo el dinero a las que no puedo meter y lo presto y las hago ganar con muy buen interés, mientras a ustedes se les entregue el día y hora que yo les diga, en ese caso es más que suficiente".

"No sé si nos envolvió porque a lo que ella decía toda la gente 'ah sí', ni la molestábamos para que ella nos diera fechas (de inversión), ella decía 'nada más pónganme en la publicación quién va a invertir esta semana y yo me comunico con ustedes para darles día y hora y no me saturen los mensajes porque las voy a eliminar de mis Facebook, hay mucha gente esperando poder entrar, así que no me colmen la paciencia'. Era diva, y pues sí, uno tontamente decía 'no la molestes hasta que ella te dé el día para ir a dejar el dinero o comprar los intereses", cuenta Brenda.

La afectada agrega que Aracely te hacía confiar en ella al mostrarte dónde vivía, te firmaba pagarés, además decía que por experiencia propia nunca iba a engañar a la gente como una vez le hicieron a ella con la compra de unas pacas.

A través de redes sociales algunas personas han llegado a ofrecer recompensa a quienes ayuden a localizar a Aracely.

Una de las empleadas de "La Madrina" llamada Jaressy Castro compartió en su Facebook que desde hace días está recibiendo amenazas, acoso y difamación, pues la acusan de ser cómplice de su jefa.

"Yo no tengo nada que ver, en primera tenía un mes y medio trabajando con Aracely, a mí me contrató para ayudarle con la ropa y hacerle su plan alimenticio", dijo.

Asimismo, lamentó lo que está pasando y destacó que no tiene mucha información sobre Cavazos porque solo era su trabajadora, sin embargo, ha tratado de localizarla para pedirle que aclare que ella no tenía nada que ver con las inversiones, pero no ha tenido éxito.



Ante las agresiones que ha recibido, la joven levantó una denuncia ante la Fiscalía, la cual compartió en el post.

¿Afectados podrán recuperar su dinero?

Ante la duda que tienen algunas de las afectadas sobre si pueden proceder contra la mujer que las estafó, el abogado Rogelio Moya respondió que sí es posible.

"Sí se pueden hacer cosas, que es complicado, sí, es complicado porque ya no está ubicable la señora. Pero sí se pueden presentar las denuncias o querellas con todos los documentos que tengan como capturas de pantalla, depósitos bancarios, transferencias, cheques, todas las formas en que depositaron o le dieron el dinero a la señora", explica.

Menciona que habría que ver a qué cuentas iba ese dinero, en el caso de que estén a nombres de otras personas también se tendría que hacer denuncias y querellas contra los titulares de las cuentas bancarias.

¿Cuánto tiempo se llevaría este proceso?

Sobre el tiempo en que se lleva este proceso, el licenciado Rogelio Moya respondió que cada proceso es diferente.

"Yo no te podría decir que son seis meses, un año o más. Todas las carpetas inician con una querella o denuncia, el Ministerio Público comienza a investigar, reúne los requisitos para formular imputación, mandan llamar al investigado, se le formula imputación, se le vincula a proceso, si se logra la vinculación a proceso con ganas, sigue todo el proceso penal, carpeta intermedia luego el resarcimiento de pruebas, juicio, se dicta la sentencia y hay de dos, o hay sentencia de condena o absolutoria", detalla Rogelio Moya.

Sin embargo, destaca que al haber sentencia de condena la persona podría presentar una apelación y luego un amparo, y solo en ese inter te llevas un año y medio.



Debido a que se menciona que Cavazos huyó a otro estado del país, el abogado menciona que las órdenes de aprehensión son a nivel federal.

"Se lanzan comunicados a todos los estados. 'Oye estamos buscando a fulana de tal por una infracción en otro estado', por una falta administrativa, por cualquier cosita sale que traen una orden de aprehensión en Monterrey y te la traen para acá", informa.

Pero en dado caso de que cruce a Estados Unidos y regrese a México por la aduana o el aeropuerto, en ese momento sería detenida para trasladarla a Monterrey.