Mujer muere tras atropello en Salinas Victoria

Una mujer falleció después de haber sido atropellada por una camioneta en una carretera dentro del municipio de Salinas Victoria.

Una joven que salió de su casa murió al ser atropellada por un vehículo que transitaba sobre la carretera a Colombia en el municipio de Salinas Victoria.

El accidente ocurrió frente a varios empleados de una ferretería y dos negocios a la altura del kilómetro 16 en esta ruta.

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, se presume que el percance fue alrededor de las siete de la mañana de hoy miércoles 11 de enero.

Trascendió que la mujer, quien no fue identificada, fue arrollada por una camioneta pick up en color rojo; testigos señalaron que la mujer radicaba en la colonia Emiliano Zapata en la localidad antes mencionada, y que 'no era común verla en esa zona'.

Se detalló que la víctima pregunto sobre de qué lado pasaba el camión urbano ruta 'Pilares', posteriormente, al cruzar la carretera fue alcanzada por la camioneta.

El impacto proyectó a la mujer alrededor de 30 metros, el cuerpo quedó a ocho metros de la camioneta, y sobre el pavimento fueron localizados zapatos deportivos que supuestamente pertenecían a la víctima.

El tramo de la carretera fue cerrado y los oficiales tránsito habilitaron un carril de contra flujo hacia la ciudad de Monterrey.

Al lugar llegaron elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quiénes iniciaron el levantamiento de evidencias.