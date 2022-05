Mujeres protestan por feminicidios en Nuevo León

Cientos de mujeres se congregaron afuera del Palacio de Gobierno en la protesta denominada 'Luto Nacional'.

Cientos de mujeres vestidas de negro se reunieron en Palacio de Gobierno piden justicia y acciones contra las recientes desapariciones y feminicidios registrados en la entidad.

En la protesta, denominada "Luto Nacional", se encuentran mujeres de todas las edades, quienes portan cartelones en los que se pueden leer consignas como "Justicia para Debanhi" y "Ni una Más".

"Pedimos seguridad para todas las mujeres de Nuevo León porque desafortunadamente ahora ni en nuestras casas nos sentimos seguras", explicó la fundadora de Venumia, Rosaura Guerra, quien recordó los casos de Yolanda Martínez, Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras.

"Queremos acciones y que se vean plasmadas a partir de ya porque tenemos más de tres meses con el problema de las desapariciones y no vemos que se haga algo para solucionar la inseguridad", comentó otra joven que se encontraba en la protesta.

Por otra parte, una de las protestantes dijo que muchas mujeres no acudieron a la marcha por temor de ser sancionadas por el Gobierno de Nuevo León, esto luego de que Javier Luis Navarro, secretario General de Gobierno, informara que se abrirán carpetas de investigación a aquellas personas que realicen actos vandálicos.

"Desafortunadamente muchas de las mujeres de Nuevo León no están aquí por miedo a que sean sancionadas por protestar, pero nosotras les pedimos que no temas, pues estamos unidas e informadas y no vamos a descansar hasta que se haga justicia", dijo.

Cabe recordar que en anteriores protestas feministas, cientos de mujeres escribieron consignas en las puertas y paredes del Palacio de Gobierno de Nuevo León.

"Nadie nos va intimidar, nosotras tenemos derecho a manifestarnos y jamás hemos ejercido violencia", puntualizó Rosaura Guerra al ser cuestionada sobre los actos vandálicos realizados presuntamente por mujeres en anteriores marchas.

"Nuevo León tiene la alerta de género desde hace mucho tiempo y no puede ser que no se haga nada. Queremos que el Gobierno se ponga a trabajar y seguiremos luchando y protestando hasta que se implementen acciones. No tenemos miedo", puntualizó la fundadora de Venumia.