'Nadie me va a parar': padre de Yolanda

Gerardo Martínez dijo que, de ser posible, pedirá apoyo a la Federación en la búsqueda de su hija Yolanda Martínez Cadena.

El padre de Yolanda Martínez Cadena dijo que no lo va a "parar nadie" en la búsqueda de su hija y resaltó que, en caso de que las autoridades de Nuevo León no puedan apoyarlo, pedirá ayuda a la Federación.

Si no pueden, señores, tengo que ir a Presidencia a pedir apoyo federal, no me va a parar nadie, no tengo los medios, los recursos, de alguna manera la ciudadanía me va a estar apoyando", dijo.

Gerardo Martínez exigió a las autoridades de Nuevo León la captura de una persona a quien considera responsable de la desaparición de su hija.

Sin dar más detalles sobre su declaración, el padre de familia, quien habló de manera exaltada ante los medios de comunicación previo a su ingreso a la Fiscalía de Justicia, dejó entrever que Yolanda pudo ser asesinada.

No quiero perder tiempo porque van 35 días que no encuentro a mi hija y no me la van a dejar tirada como un perro y el asesino tiene que decir, y si no tiene la capacidad la Fiscalía para gancharme a esa persona, para atorarlo, para metérmelo en algún lugar, porque no debe estar en la calle porque es peligroso", dijo.

El padre de familia, quien habló de forma confusa sobre el posible escenario de su hija, dijo esperar a que la Fiscalía ejecute las ordenes de aprehensión que exigirá.

Espero que la Fiscalía ejecute las ordenes que voy a exigir, que se detenga a una persona que debe estar detenida. No voy a decir más, señores, no voy a decir más, hasta que ya todo se meta a la carpeta".

Por último, el padre de la desaparecida ha señalado que las reuniones con la Fiscalía le causan molestias, pues presentan deficiencias.

Todos los días, es todos los días que salgo molesto y a veces no quiero venir, hago más corajes, veo la impunidad de todos, la carpeta toda mal acomodada, tuve que decirle 'acomódemela como es, por fechas ¿qué estamos haciendo?'.

Con información de info7.mx