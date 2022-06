Nava entregará garrafones de agua en zonas vulnerables

La población puede solicitar el agua potable a través de las redes sociales del Gobierno Municipal.

Para apoyar a personas que se encuentran en alguna situación vulnerable, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, dio a conocer que se entregarán garrafones a ciudadanos que no cuenten con el servicio de agua.

El munícipe indicó que se brindará el vital líquido a quienes lo requieran por cuestiones médicas, a adultos mayores, bebés y a quienes tengan alguna discapacidad cuando no cuenten con el suministro en el horario previamente establecido por Agua y Drenaje de Monterrey.

"El objetivo es que la gente vulnerable con prescripción médica, a adultos mayores y bebés no se queden sin agua potable de no llegar a las cuatro o hasta las diez de la mañana y tengan agua de donde tomar, porque van a tener agua de los tanques de 10 mil litros que se están instalando, pero esa no es para tomar", expresó.

El anuncio lo hizo Nava Rivera en compañía de personal de la Secretaría de Corresponsabilidad Ciudadana y del DIF, que estará a cargo de llevar el agua potable a los grupos vulnerable.

Las personas que se encuentren en situación vulnerable pueden solicitar el agua potable a través de las redes sociales del Gobierno Municipal.