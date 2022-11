Niega Cintermex ocultar cuentas a sus condóminos

Asegura Administración entregar los reportes y tener respaldo del 90% de los 135 copropietarios, según reveló a El Horizonte.

Ante las acusaciones que realiza un grupo de condóminos de Cintermex, directivos de ese recinto aseguraron a El Horizonte que su información financiera está disponible y ha sido entregada en tiempo y forma las veces que se ha requerido.

Detallaron que las acusaciones que ha realizado una de las empresas quejosas sobre la falta de transparencia no tienen fundamento, pues se ha sostenido con ellos al menos ocho reuniones y más de 20 entregas de información.

Además, señalaron que ese grupo que los acusa y a la vez se presenta como un nuevo Comité de Administración, es ilegal, pues no fue votado conforme a los estatutos.

“Sobre la falta de transparencia de información financiera, desconocemos el por qué, nos extraña ese señalamiento, ya que la información se ha compartido de manera oportuna, siempre, se hace de manera regular y con total transparencia a los condóminos”, indicó el director de Administración y Finanzas de Cintermex, Víctor Castillo.

El abogado de Cintermex, Daniel Jiménez, coincidió en que se ha sido transparente en la entrega de información, por lo que señaló que llaman la atención las acusaciones del condómino, aun y cuando cerca del 90% de los condóminos tienen una satisfacción con lo que se ha compartido.

“Entonces llama la atención estos señalamientos recientes, como diciendo opacidad, se trata de un grupo de condóminos que se autodenomina un Comité de Administración, la realidad es que es un Comité ilegítimo por la naturaleza de la Asamblea en la que fue supuestamente designado.

“Dice que hay una falta de transparencia, pero en los hechos es un grupo de condóminos que ha tenido acceso a información financiera de todo lo que han pedido en ‘n’ cantidad de reuniones y en ‘n’ cantidad de exhibiciones y con todas las aclaraciones que han pedido, han participado en ‘n’ cantidad de reuniones y se les ha entregado en la mano la información”, apuntó Jiménez en entrevista.

Incluso, agregó que la mayoría de los condóminos han estado cuando se ha presentado la información solicitada, pues la mínima cantidad de los que no asisten es porque no están en la ciudad, no han tenido el tiempo para acudir a las reuniones informativas.

La administración de Cintermex informó que el supuesto comité que promueve denuncias en su contra es ilegal y carece de representatividad.

“Es importante precisar de igual manera que, hasta el momento, no hemos sido notificados por ninguna autoridad sobre algún proceso en contra de la actual administración. En caso de ser notificados al respecto, habremos de tomar las acciones legales pertinentes ante las instancias correspondientes”, indicó Cintermex.