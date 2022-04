Niegan amparo a exdirector de Protección Civil

El amparo solicitado era contra una orden de aprehensión.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal negó la petición de amparo al exdirector de Protección Civil de Nuevo León, Miguel Ángel Perales.

Aunque en un inicio el órgano le concedió una suspensión provisional, hoy viernes 8 de abril se dio a conocer que no le otorgó la suspensión definitiva.

Hasta el momento se desconoce si alguna instancia judicial investiga al ex funcionario que estuvo en el cargo a partir de 2019 durante la gestión de Jaime Rodríguez, quien hoy viernes 8 tendrá su audiencia por el supuesto de abuso de autoridad en la requisa de la Ecovía.

Perales buscaba evitar cualquier orden de búsqueda, localización, presentación o aprehensión que provenga del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, según consta en el expediente 316/2022 que presentó el 30 de marzo.

"Se niega la suspensión definitiva que solicitó *, contra los actos y autoridades responsables precisadas en las consideraciones jurídicas segunda y tercera de esta resolución, por los motivos ahí expuestos", se describe en la demanda.

El ex director no es el único que ha fracasado en su intento para evadir el arresto, pues el recurso también ha sido negado a la ex secretaria de Educación, María de los Ángeles Errrisúriz; al ex secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital; a Rogelio Benavides Pintos, ex subsecretario de Administración, quien estuvo implicado en la compra simulada de cobijas de la pasada administración; y a la suegra del ex madatario, María Teresa Martínez Galván.