Niegan amparo contra 'impuesto verde' a pedrera

El Poder Judicial de la Federación negó un amparo tramitado por una pedrera en contra de la aplicación del llamado "impuesto verde" en Nuevo León, según reveló el gobernador, Samuel García Sepúlveda.

"Me acaban de notificar que el Estado de Nuevo León ganó el amparo contra las pedreras; algunas se ampararon y querían no pagar y no remediar el daño en nuestros cerros.