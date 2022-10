Niegan dados cargados para que Adrián sea el nuevo fiscal

El presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, negó que haya dados cargados para que Adrián de la Garza sea designado nuevo fiscal general de Justicia de Nuevo León, tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero.

El también diputado local del PAN aclaró que aún no hay convocatoria, ni tablero de juego y que entonces no puede haber dados para favorecer al excandidato del PRI a la gubernatura, exprocurador de Justicia y exalcalde de Monterrey.

Alegó que todavía no se selecciona a los nueve integrantes del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyos miembros propondrán candidatos para esa vacante, seleccionándolos de entre quienes respondan a una convocatoria.

'Mira, no hay convocatoria, no hay tablero de juego, entonces no puede haber dados. Yo esperaría a que tengamos este Comité de Selección y avanzando podamos ya abrir esta convocatoria y poder ver qué perfiles quieren participar', dijo.