Niña de video era agredida constantemente; había reportes

Previo a la agresión que sufrió y que fue captada en video, la menor violentada en Monterrey habría sufrido ataques físicos y verbales en múltiples ocasiones, mismos que fueron ignorados por las autoridades, según reveló el padre biológico de la pequeña.

Tras reunirse con el gobernador, Samuel García, Ángel de Jesús Escoto detalló que trató de interponer una denuncia contra el agresor ante el CODE, sin embargo, fue ignorado por falta de pruebas.

"Ya me había acercado pero no me dieron la atención y me dijeron que no podían hacer nada, que necesitaba pruebas para que me pudieran acompañar con una unidad.