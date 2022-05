Niño que llevó arma a escuela recibirá atención psicológica

El niño que el martes 24 de mayo llevó un arma punzo cortante a la escuela y la mostró a sus compañeros, recibirá atención psicológica.

La Secretaría de Educación de Nuevo León dio a conocer que tanto el niño como sus compañeros tendrán este beneficio y se atendió al menor implicado, hoy jueves 26 de mayo los padres de familia tuvieron una reunión con la directora a las 7:30 de la mañana para hablar de lo ocurrido.

La señora Fernanda dijo a El Horizonte que le preocupaba la seguridad de sus hijos quienes aún temen porque les ocurra algo.

"Nosotras somos las mamás de esos niños que hoy tienen miedo de ir a clases. La directora nos mandó decir con el profesor que no hay que alarmar a los demás, que era una navaja pequeña pero yo confío en mí hija, no miente y me dijo que era una navaja grande, nos basamos en fotografías y comprobamos que era un objeto grande", manifestó.