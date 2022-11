Niños, grupo poblacional con mayor necesidad en Nuevo León

Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, asegura que gobierno se compromete a frenar la tendencia de personas en situación vulnerable.

Debido a que no se les brindó atención ni esfuerzos en el pasado, los niños y niñas de Nuevo León son el grupo poblacional con mayor pobreza actualmente.

Así lo informó la Secretaria de Igualdad e Inclusión del estado, Martha Herrera González, en entrevista con El Horizonte, en el marco del Foro La Pobreza en Nuevo León, ¿Cómo hacerle?, organizado por este medio con TV Azteca Noreste.

La funcionaria precisó que tal condición se elevó en los últimos dos años, pero que con la estrategia de La Nueva Ruta, que es el programa social de la administración de Samuel García en Nuevo León, buscan atenuar las diversas carencias que aquejan a la población en situación de pobreza y especialmente las que se enmarcan en el rango de pobreza extrema.

Además, indicó que la Nueva Ruta promueve políticas de inclusión a menores de edad y a grupos tradicionalmente excluidos, y está compuesta de al menos cinco “vías”, que incluyen a programas como Hambre Cero —uno de los que lleva mayor avance—, el cual ataca la insuficiencia alimentaria llevando comida a familias marginadas, logrando así que niños tengan más acceso al alimento.

Herrera González explicó que se habla de pobreza cuando las personas tienen alguna carencia básica como alimentación, educación, salud, vivienda, principalmente; y pobreza extrema cuando se tienen al menos tres de esas carencias.

“Niños y niñas que en nuestro estado son el grupo poblacional que tiene mayor pobreza; actualmente creció la pobreza de los niños y niñas en los últimos dos años y hoy en día son el grupo poblacional con mayor pobreza, aunque no lo creamos, ¿por qué?, porque no se le ha dedicado ni el esfuerzo, ni los programas, así que sí, la pobreza multidimensional es un reto muy importante en nuestro estado.

“En Nuevo León se triplicó la pobreza extrema, estamos hablando de 123,000 personas en nuestro estado que están sufriendo de la pobreza extrema, de 1.4 millones de personas que viven en una circunstancia de pobreza, esto es, que sufren de alguna de las circunstancias de las carencias básicas como las que mencioné, alimentación, educación, servicios de la vivienda, acceso a servicios de salud”, resaltó Herrera González.

Por ello, dijo que se implementó con la estrategia que lanzó el gobierno estatal Nueva Ruta: Incluir para ser iguales, se trabaja para dar servicio a esa parte de nuevoleoneses que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.

“Contamos con familias que por supuesto no pueden acceder a un servicio hospitalario, que no cuentan con la oportunidad de que sus hijos puedan acceder a una educación de calidad; a mujeres que tienen que tener dos empleos y que, con todo y eso, no tienen la oportunidad de pagarle a sus hijos los estudios en la universidad, o que inclusive a mujeres que no pueden tener acceso a una estancia infantil.

“A adultos mayores que trabajaron toda la vida y que al día de hoy no cuentan con una pensión y que no tienen un trabajo tampoco y que están viviendo en pobreza extrema”, dijo la funcionaria.