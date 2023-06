NL decide que empresas se instalan en el estado: Samuel

Tras reiterar el gran momento que vive el estado en cuanto a inversión extranjera se refiere, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que ahora la entidad decide cuáles empresas son aptas para instalarse en el estado, y cuáles no.

'Ya no basta en que llegue cualquier empresa. Nuevo León, ya se da el lujo de discriminar cuál sí queremos y cuáles se nos pueden ir a otro lado', aseguró.

Sostuvo que en Nuevo León no hay espacio para empresas que maltratan obreros, que no generen un valor agregado, o que contaminan.

'Aquí ya no somos una simple maquila', alegó.

Y recordó que el estado aspira a grandeza, primer mundo, crear una sociedad con Texas, además de mejorar sueldos y la llegada de empresas transaccionales para competir con países como: Berlín, Bogotá y otros; sin dejar de lado el medio ambiente.

'De ese tamaño es Nuevo León, que hoy se puede dar el lujo de decir: tú sí, tú no. Tesla sí, grandes contaminantes no, electromovilidad sí, empresas de grandes emisiones de CO2, no', puntualizó.