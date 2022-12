No descansa regio con meta de subir Cerro de la Silla

Ni la Navidad ni el frío detuvo al senderista Fernando Villatoro de continuar con su travesía de subir todos los días el Cerro de la Silla por año.



A menos de una semana de cumplir con su objetivo, este 25 de diciembre, mientras el resto de la ciudad descansaba por la fiesta, el joven se levantó temprano para realizar su diario ascenso.





“Uno tiene que estar muy concentrado en lo que está haciendo, muchas personas lo verían como un sacrificio, pero la verdad yo lo veo como una oportunidad; este tipo de eventos no me sacan de balance, cuando eres atleta no puedes tener distracciones”, dijo el joven.



Sin embargo, Fernando sí tuvo la oportunidad de celebrar Navidad, aunque lo hizo de manera diferente a la que estaba acostumbrado antes de fijarse su ardua tarea.

“Tuve tiempo para estar con la familia, festejar, reunirnos y convivir, pero todo con su debida medida; no puedo tomar, no alimentación copiosa, sobre todo por la responsabilidad que me puse, y tampoco me desvelé; yo para las 10:00 de la noche ya estaba dormido”, platicó.