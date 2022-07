No descansaré hasta saber la verdad: papá de Yolanda

El padre de Yolanda, Gerardo Martínez, asegura que su hija no se suicidó y que fue asesinada

Nuevo León.-El padre de Yolanda Martínez Cadena, Gerardo, no descansará hasta saber qué fue lo que le sucedió a su hija, quien desapareció el pasado 31 de marzo y fue localizada en avanzado estado de descomposición el 8 de mayo.

De acuerdo con el señor Martínez a más de dos meses del hallazgo del cuerpo de su hija, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no le ha entregado los resultados de diversos estudios que ayudarían a determinar si se trató de un feminicidio –como él considera- o bien, la joven se quitó la vida.

"Vine por información y me voy sin nada, de alguna manera no están trabajando en el caso. El fiscal que me está atendiendo se encuentra de vacaciones y quien salió a atenderme desconoce por completo el caso de mi hija", dijo Gerardo Martínez.

Pedirá reparación de daños

De acuerdo con Martínez, de comprobarse que su hija fue asesinada tal y como lo señaló un perito guatemalteco que lo asesoró, exigirá reparación del daño y una disculpa pública por parte de las autoridades, pues al inicio de la investigación un estudio del Servicio Médico Forense señaló que Yolanda se había suicidado.

"Con ese dictamen dañaron la imagen de mi hija. Aseguraron que ella fue su propia asesina y eso no es cierto, pues no hubiera andado buscando empleo y entregando solicitudes de trabajo", agregó el papá de Yolanda.

Asimismo, añadió que quiere resultados y que no le den carpetazo al caso de Yolanda. "Ojalá que haya voluntad, es un caso muy delicado de un asesinato".

Podría acudir al Gobierno Federal

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si acudirá al Gobierno Federal para que se esclarezca el caso de su hija al igual que lo hizo Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que no lo descarta.