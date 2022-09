No habrá pirotecnia en Grito de Independencia de Nuevo León

El gobierno del estado ya está listo para dar el Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, sin embargo en esta ocasión será un festejo diferente en el que no habrá pirotecnia.

La secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura, explicó que con ello se busca no generar contaminación, siguiendo la visión del gobierno, de cuidar el medio ambiente.

"Estamos muy contentos será un ambiente seguro, de mucha celebración, no habrá pirotécnica, es una invitación que tenemos en congruencia con la visión de este gobierno, no habrá pirotecnia para no generar mayor contaminación, pero habrá una gran fiesta y vamos a estar ahí todos juntos para celebrarlo.