'No hay que tomar como verdad absoluta lo que dice El País'

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar dijo que hasta ahora no se debe tomar como una "verdad absoluta" la información que circuló la semana pasada a través del periódico español El País, donde se hablaba de que el cuerpo de la joven presentaba golpes que pudieron haber sido propinados por otra persona.

En entrevista para INFO 7, indicó que esperarán el tercer dictamen que realizará el personal especializado externo, el cual esperan de certeza en la investigación sobre la muerte de su hija.

"Yo cuidé mucho esa necropsia durante más de 15 días, la cuide con mi vida para que de repente cualquier persona se jacte de decirte que ´aquí tengo la verdad´, entonces pues no se vale, no se vale jugar con la vida de mi hija, no se vale lucrar con la vida de mi hija eso es reprobable", apuntó Escobar.