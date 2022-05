No le crean a los youtubers: padres de Debanhi

A través de un video en su cuenta de Instagram, los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, aclararon rumores que han circulado en redes sociales y aconsejaron no creer toda la información que dan los youtubers.

"No les hagan caso a los youtubers, no estamos pidiendo dinero, no estamos lucrando", pidió el padre.