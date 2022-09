No más 'fiesta' de permisos: Colosio

En entrevista con El Horizonte, Luis Donaldo señala que su administración está más cerca de los ciudadanos.

En el marco de que hoy rinda su primer informe de gobierno, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, aseguró que su gobierno es "realmente ciudadano" y se distingue por la fuerte cercanía con la gente.

Durante una entrevista con el periodista Luis Padua, el edil regio enlisto una serie de acciones, como los recorridos diarios por las colonias, los Miércoles Ciudadanos, en que atiende directamente a la comunidad.

Ve completa la entrevista exclusiva a Luis Donaldo Colosio aquí

- ¿Cómo ha sido este primer año?

Ha sido un año donde ha sido una montaña rusa emocional, hay momentos altos, momentos bajos, aciertos, errores, correcciones, pero ha sido un trabajo muy bonito, porque además de que cada quién nos hemos podido desarrollar plenamente en nuestro trabajo, hemos podido integran un gran equipo de trabajo.

El trabajo que hemos hecho con la gente, directamente en las comunidades, a través de las juntas vecinales, de las mesas directivas, a través de los recorridos, de los miércoles de atención ciudadana, las propuestas que ha hecho la gente en Presupuesto Participativo, ha sido lo más bonito, porque precisamente es el trabajo integrado por la comunidad, esa mancuerna, ese equipo, ha sido lo que le ha dado vida y ha nutrido toda esta administración.

- Tú llegaste y anunciaste un presupuesto de obras, ¿qué nos pudieras platicar de estos $1,700 millones en obras?

Ya son más de $1,700 millones de obras, porque hubo temas, por ejemplo, en el Presupuesto Participativo, es presupuesto en obra pública, pero no estaba contemplado en estos $1,700, entonces realmente son más de $1,700 millones a través de más de 200 obras de mejora, esto es un presupuesto histórico en obra pública.

Es la asignación de presupuesto en obra pública más grande que se ha hecho en la historia a nivel metropolitano, entonces si es una determinación de que el dinero se ha invertido sabiamente en infraestructura productiva, sostenible, 40% de esa inversión es en espacios públicos, en parques, en corredores, de manera que la gente tenga acceso a mejores condiciones de ciudad, no solamente cosas de vialidad como históricamente siempre se ha hecho, la ciudad es para todos, no solamente para autos.

Esto está redituando precisamente en que tengamos estas nuevas vocaciones de espacio público que queremos habilitar a lo largo y ancho de la ciudad, sobre todo en la zona norponiente que es donde más áreas verdes y más parques se necesitan y es donde más gente vive, paradójicamente.

Pero tenemos estos ejemplos de espacios, en la Roma sur, en la Concha Acústica que tenía prácticamente 30 años de abandono y los vecinos y vecinas, 10 administraciones pidiendo y pidiendo y nosotros en 4 meses lo hicimos, son cosas muy sencillas porque lo único que tienes que hacer es escuchar a la gente, ver la viabilidad y con eso trabajar.

Estamos revolucionando hacia una ciudad en la que solamente las casas representaban la ciudad, porque no salías de tu casa, solamente salías para desplazarte a la escuela y de ahí al trabajo, a la casa, no salías al parque porque tenías miedo, no salías a la plaza, ese tipo de cosas se vuelven muy complicadas para realmente llamarnos una ciudad.

La ciudad no solamente está de tu puerta para adentro, también empieza de tu puerta hacia afuera, entonces ahí es donde la inversión en Seguridad Pública, en espacios públicos de calidad, en modalidades de movilidad integral, de corredores peatonales, ciclovías, otros medios para desplazarnos, todo eso toma parte de una ciudad completa.

Si no le invertimos precisamente al espacio público, entonces ¿cuál es la ciudad que disfrutamos? Solamente nuestras casas, es absurdo y menos en una ciudad tan Cosmopolitan como lo es Monterrey.

Estamos empezando con el parque Sendero-Obispado que va a estar conectado hasta la Purísima, vía un corredor verde, el primer corredor verde lo estamos empezando para conectar la obra que estamos haciendo de Parque Lago, que va a ser el parque más grande, son casi 8 hectáreas en la zona norponiente de la ciudad, ahí ese parque lo estamos conectando vía el primer corredor verde de la ciudad que vamos a tener todo un sistema de corredores verdes municipal y otro metropolitano.

No solamente lo estamos haciendo en Monterrey, ya hay muchos municipios metropolitanos que juntos y de la mano del gobierno del estado lo estamos creando para generar infraestructura, es una dinámica de integración muy padre porque existe mucha colaboración a nivel metropolitano como nunca se había visto.

- ¿Qué ha ganado la ciudad en este primer año?

Para empezar un gobierno que funciona, un gobierno que escucha, y no solamente que escucha, un gobierno que responde.

Desde los recorridos que hacemos semanalmente, prácticamente diario, los miércoles de atención de ciudadana, las juntas vecinales que tenemos 1 o 2 veces por semana, las brigadas que hacemos todos los sábados en Monterrey Contigo, todo esto va encaminado a que, de manera transversal, la cercanía y la atención sean dos ejes fundamentales en toda dependencia de este gobierno y ese si es un gran parteaguas en la forma en que se hace gobierno en Monterrey.

- ¿Alguna obra en la que ya hayan avanzado?

En temas de infraestructura hemos invertido en más de 29 pluviales que le hacían falta a la ciudad, sabes que nos inundamos cada vez que llueve y luego no tenemos agua, entonces toda nuestra infraestructura hídrica tenía que ser renovada, a través de nuevos pluviales.

Por ejemplo, había un pluvial en Luis Echeverría que tenía 10 años de estancamiento, nosotros ya lo estamos terminando, eso más otras 20 y tantas obras de pluvial.

Las presas, empezando por la zona Topo Chico, para poder contener las aguas de lluvia, pero también captar esa agua lluvia para aprovecharla nosotros como municipio.

Son colectores para primero que nada contener la descarga excesiva de agua y no estarnos inundando, pero esa contención también hay captación para poder reutilizar el agua.

También está la interconexión del Parque Fundidora con el Parque España que también ya se echó andar, tenemos la creación de este Parque Lago, los espacios deportivos de Coyoacán y de Mirasol, así como el de Mederos, tenemos también las rehabilitaciones de todos los espacios y centros DIF y a través de esa rehabilitación tenemos nuevas canchas y también ludotecas infantiles, geriátricas y musicales.

Los nuevos espacios 05, que son bibliotecas diseñadas para primera infancia con este enfoque integrado para poder tener realmente las mejores condiciones de desarrollo para niñas y niños, todo esto ligado con el proyecto de ´Monterrey Ciudad de la Niñez´, somos nosotros de las únicas ciudades que estamos dentro de este sistema, un sistema mundial donde hacemos un Consejo de Niñas y Niñas de 8 a 11 años de edad, que son nuestros consejeros y que opinan y nos dan retroalimentación sobre espacios públicos, sobre seguridad, tanto ciudadano como vial, y cosas que les interesa ver a la ciudad.

Tenemos realmente la óptica de la niñez y diseñamos realmente la ciudad desde esa óptica, realmente estamos haciendo una ciudad para todas las personas.

- Combate a la corrupción, hemos visto acciones, ¿has cambiado a la gente de Desarrollo Urbano, de Inspectores?

No quise nunca entrar en esa dinámica de ser ese tipo de alcalde que llega y déjame corro a todos nada más porque no entraron conmigo, si algo le ha hecho mucho daño a México es esa reinvención cada 3 años, que llega algo nuevo, detonó lo que hizo el anterior, lo destruyó y vuelvo a empezar, y eso nos da estancamiento o nos permite avanzar, pero a paso glacial y al final del día estaremos condenados a la mediocridad y Monterrey no puede ser así.

Obviamente, si tenía gente con un señalamiento claro a ellas, si se les invitó a pasar a su casa, pero a los otros, si se les dio el beneficio de la duda, hay muchas personas que han probado su valía y se mantienen y a los corruptos y se les pasó a despedir.

- Sobre Desarrollo Urbano hemos escuchado el otro lado como que ahora está muy difícil que te aprueben un permiso y se están rezagando

El problema es que estábamos malacostumbrados a no seguir la ley y cumplir la ley tal y como está el día de hoy es difícil, la gente ahorita se está dando cuenta lo complejo que realmente es un trámite si no tienes una autoridad que te permita saltarte las trancas o que permita que sea corrompido.

Entonces, tanto autoridad como ciudadanía estamos trabajando los 2 de la mano desde el inicio de la administración para ver cómo mejoramos todo el proceso de desarrollo urbano, desde como ingresar un trámite hasta los tiempos de resolución que debemos de tener nosotros.

Yo odio cuando vas a hacer un trámite y te dicen tus requisitos son A, B, C y D y vuelves al siguiente día con A, B, C y D y luego la persona, a veces incluso la misma te dice ah, pero te faltó el G y el J y eso no me los trajiste, eso pasa en todos lados, bueno aquí (Monterrey) ya no, porque yo soy de las personas que más le desesperan ese tipo de cosas absurdas, además es una falta de respeto.

Es una falta de respeto que la gente invierte su tiempo en hacer un trámite burocrático y la burocracia sea así de inútil, entonces al tener con trasparencia cuáles son los datos que te voy a requerir ya ningún funcionario está autorizado ni en posibilidades de solicitarte algo más.

Y, sobre todo, esto va con toda la reingeniería cuando podamos estrenar nuestro sistema digital, es decir, el portal del municipio de Monterrey, la intención es que el próximo año ya se capture la ventanilla única digital de trámites y servicios y que ahí puedas abrir una empresa, realizar un trámite de servicios públicos, una construcción, todo.

Somos nosotros los gobiernos los que tenemos la obligación de evolucionar, de estar constantemente aplicando las mejores tecnologías, todo con la finalidad de facilitarle la vida a la gente.

- ¿Los desarrollos que no tienen factibilidad de agua?

Si no tienen factibilidad, yo no aceptó ningún trámite de Desarrollo Urbano por ley, mucho del rezago que tenemos es por muchos de esos expedientes que ingresaron sin factibilidades.

- Esa torre que quieren construir Vía Zócalo que ustedes habían puesto lupa, ¿cómo va?

Promovimos un juicio de lesividad para que a través de un juez se cancele ese permiso que otorgó la administración pasada y que lo otorgó de manera ilegal y completamente violando el propósito de Barrio Antiguo.

Ahora resulta que en un espacio en donde por ley no puede haber un espacio de una altura mayor a 2 o 3 pisos, vamos a tener un multifamiliar de no sé cuántos pisos supermoderno en el corazón del centro histórico de Monterrey, sin factibilidad de agua y drenaje, por cierto.

Yo vi el proyecto cuando me lo presentaron, se ve que era un gran proyecto, pero para otra zona, entonces, pues ahí también tantita prudencia, tantita cabeza.

- En el tema de seguridad ya vimos que avanzó la policía en la zona poniente ¿Cuál es el plan?

Yo antes de cubrir otras zonas de la ciudad, estoy empeñado en fortalecer la cobertura que tengo actualmente y solidificar la nueva cobertura que tiene la ciudad de Monterrey.

Antes que presentar un plan para nuevas tomas de otras zonas, yo primero voy a afianzar la nueva cobertura que va a tener la policía, porque recordemos que también el plan de cobertura de la ciudad depende directamente de número de policías que tenga la ciudad, y actualmente, como en muchos municipios de México tenemos un déficit de policías.

Tenemos ya 100 nuevos policías, 150 cadetes se están formando en nuestra academia, y aun así tenemos déficit, entonces poco a poco, pero pasos firmes.

- En el tema de tráfico vial, es un problema complejo y es de toda la ciudad, que tiene que ver con el transporte público, que no es estrictamente municipal, pero desde la ciudad, ¿qué se puede hacer?

Hay varias cosas que se tiene que hacer, una de las más importantes, si no es que de las más importantes, es arreglar el sistema de transporte público que tenemos en el estado, está en muy malas condiciones, pero así ha estado desde hace mucho tiempo, yo confió que se van a ver resultados pronto porque se han estado tomando acciones desde el gobierno del estado.

Como esa es una tarea que no depende de nosotros, ¿Qué si depende de nosotros? Bueno a nivel metropolitano junto con gobierno del estado, los municipios ya estamos implementando el nuevo sistema Sintram, esto va a ayudarnos a renovar semáforos, sincronizarlos mejor y tener esquemas de medición metropolitana para poder calibrar donde se hacen los puntos de tráfico y donde puedo yo poner gente de movilidad que ayude a despresurizar porque ya sé que este día, a esta hora, el tráfico que viene de Apodaca me hace un congestionamiento en este punto de Monterrey, esa es la ventaja que te da con datos, con inteligencia, el nuevo sistema.

Eso, por un lado, nos va a ayudar también a que los semáforos ayuden a que el tráfico sea mucho más fluido y no de manera ciudad sino metropolitana.

Obviamente, la rehabilitación de las principales avenidas para que no tengamos un problema con su integridad.

La habilitación de nuevas alternativas de movilidad, con por ejemplo la conexión de la vía Acueducto con Fundadores para poder tener una alternativa a Lázaro Cárdenas para llegar a la Carretera Nacional, pero de tal manera que solo sea para el tráfico local de esa zona, que no sea utilizada como una alternativa por todos.

Poder despresurizar lo que actualmente transita por Carretera Nacional y Lázaro Cárdenas para que los vecinos de esa zona puedan moverse por otras vías, esto obedece a una necesidad que existe en el sector por más de 20 años.

- No quisiera dejar pasar la entrevista sin preguntarte de cultura, porque sé que además es un tema que te gusta y te interesa

Rompimos el récord Guinness en el baile folklórico mexicano más grande del mundo, lo tiene Monterrey en los 426 años celebramos de esa forma fantástica.

Los eventos culturales han seguido, yo estoy muy agradecido con nuestro director de Cultura que a través de toda su expertis durante tantos años le ha puesto mucho de su cosecha para traer grandes eventos culturales a la ciudad.

- El Barrio Antiguo bien podría convertirse en un Barrio Antiguo Guanajuato

Que bueno que lo dices, porque precisamente ya estrenamos, ya tuvimos una primera corrida de nuestra primera barriada cultural, ya se dio.

Queremos que sea una gran experiencia cultural, gastronómica, musical y vivencial, todo esto lo vamos a poder tener aquí en el Barrio Antiguo, las barriadas.

- ¿Algo que desee agregar Luis Donaldo Colosio sobre este primer año, lo que viene?

Yo solamente quiero darle las gracias a toda la gente de Monterrey, porque precisamente gracias a la gente de Monterrey estoy yo aquí en este lugar, aquí y ahora, correspondiendo toda la generosidad que ha tenido esta ciudad en los últimos casi 30 años, desde que llegué.

Que sepan que estoy muy agradecido y muy entusiasmado por entrar ahora a este segundo año de gobierno, que lo hacemos con todo el amor, pero sobre todo que lo hacemos de la mano de la gente.

- ¿Te interesa ser Presidente de México y lo vas a buscar en el 2024?

Me interesa el servicio, cuando uno se pone a pensar en puestos se le olvida el propósito, entonces si mi propósito es servir yo lo voy a hacer desde donde la gente, pero sobre todo mis capacidades y mis circunstancias personales y familiares me lo permitan.

En este momento es muy irresponsable y muy prematuro, estamos cerrando apenas el primer año y yo creo que también la gente, principalmente la de Monterrey, que es lo que más me importa en este momento, me daría su bendición para irme aunque sea presidente de mi colonia si hago primero un buen papel.

Me voy a concentrar primero en hacer un buen papel y, ya que después la gente me dé su visto bueno.

- ¿Pero no lo descartas?

No lo descarto, pero tampoco confirmo, porque estos no son momentos para pensar en eso.