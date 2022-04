'No me dejaron ver el cuerpo', asegura papá de Debanhi

'Hubo mucha negligencia, mucho hermetismo no sabemos por qué', dijo Mario Escobar.

El papa de Debanhi Escobar, Mario Escobar, explicó su versión de lo sucedido durante la investigación del caso de su hija.

Desde el momento en que se anunció el hallazgo, el señor Mario denunció que hubo negligencia por parte de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, debido a que el lugar había sido cateado al menos 4 veces y nunca encontraron indicios de que su hija pudiera estar ahí.

Don Mario narró los momentos de angustia que vivió cuando personal de la Fiscalía y dos psicólogas sin darle alguna explicación a él y a su esposa, los subieron a una camioneta y los llevaron hasta el motel Nueva Castilla para decirles que encontraron un cuerpo.

En el lugar se encontraba el fiscal Rodolfo Salinas a quien le reclamó que después de 4 cateos en donde no encontraron nada, ahora le dijeran que el cuerpo de su hija fue encontrado en una cisterna abandonada del motel.

"No me diga eso, no me salgas con eso, no juegues con nuestra inteligencia, con la mía ni con la de mi esposa", le dijo el señor Mario al fiscal.

Cuando le solicitó poder ver el cuerpo de su hija, estos le respondieron que no podía porque había protocolos y tenía que esperar al menos 12 horas para verlo.

Ante este escenario, el señor Mario recordó que se fue a caminar por la carretera y entre las quintas para calmarse, cuando regresa se da cuenta que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) embaló el cuerpo de su hija y se lo llevaron, sin que pudiera verlo.

Más adelante le preguntan al señor Mario si quiere ver las fotos del cuerpo de su hija, pero solo le enseñan dos fotografías argumentando que "el cuerpo está muy feo"

"A ti que te importa, para que tomas fotos si no me las vas a enseñar", recordó que así les respondió.

También reveló que sin él autorizarlo, le iban a realizar la autopsia a su hija, pero les pidió que no llevaran a cabo el procedimiento hasta que la antropóloga particular estuviera presenta.

La antropóloga fue como visora y hasta el día siguiente, le permitieron ver el cuerpo de Debanhi.

Debido a que no le permitían ver el cuerpo de Debanhi, el señor Mario Escobar decidió meter a un perito particular, pero no le querían dar acceso.

Fue hasta que se coordinó con el gobernador Samuel García.

"Hubo mucha negligencia, mucho hermetismo no sabemos por qué ¿qué esconden?", cuestionó Mario Escobar.

