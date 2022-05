'No se debe revictimizar a Debanhi Escobar'

Después de que se filtraran los testimonios en los que testigos dieron detalles sobre la noche y las fiestas a las que acudió Debanhi Escobar, Claudia Tapia Castelo de Red Paridad dijo que no se debe revictimizar a la joven, ni estigmatizar a las mujeres.

En entrevista para Info7, la activista señaló que la situación es preocupante, pues significa que se está rompiendo la cadena de custodia y la secrecía del caso.

Señaló que esta filtración tiene un interés "tendencioso" de manipular la información y desestimar pruebas en el caso.

"Esto tiene que ver también con el tema de la revictimización, ¿Qué sucede? Que no podemos sugerir si una mujer por haber tomado, por andar en fiestas, es motivo para que nos maten, nos violen o desaparezcan", comentó la diputada.

"El que se hagan este tipo de señalamientos de la ropa que traía, de lo que había consumido, de las horas en las que entraba o no, es un reclamo lógico, no solamente de los colectivos y de activistas sino de todas las mujeres porque no se vale que nos estén estigmatizando", subrayó la activista.