No se justifica regreso al autoritarismo: ONG

La determinación de hacer nuevamente obligatorio el cubrebocas en espacios cerrados fue vista por activistas como un mecanismo distractor.

Regina Garza, de Abre mi Escuela, se pronunció en contra de la medida, ya que consideró que las cifras que se presentan actualmente no justifican la obligatoriedad del cubrebocas.

“Lo veo como un retroceso y espero que además no empecemos otra vez con este tipo de medidas, porque si no lo que se ha avanzado y lo que ya sabemos de la responsabilidad, que cada quien tenemos, pues otra vez se vuelve una cuestión, pues autoritaria por parte del estado.

“Ya tuvimos dos años en los que aprendimos a vivir con el virus y por qué vivir insistiendo en tomar el control de imponer una medida que no debe ser, o sea más cuando ya faltan cuatro días para que se acaben las clases”, subrayó la activista.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas, aunque se observa un incremento, este no es igual a lo que ocurrió en las distintas olas que se han registrado en la entidad.

El médico, Eduardo Lingow apuntó que las hospitalizaciones no han aumentado en proporción a los casos.

“Hasta ahorita las hospitalizaciones no aumentan, o sea, aunque hayan aumentado, no es una proporción de los casos, o sea, no aumentan tanto como los casos.

“Y luego hay que ver de esas hospitalizaciones, cuáles verdaderamente están hospitalizados por covid o están hospitalizados con Covid, que son dos situaciones diferentes”, señaló Eduardo Lingow.





La presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, dijo que casualmente el tema del tapabocas lo “sacan” cuando el debate por dicho viaje estaba aumentado.

“Esa la intención (una distracción) y nos entristece porque vemos que en los altos niveles de gobierno no hay una mesa de diálogo, no se está trabajando en equipo y los afectados somos los ciudadanos”, afirmó.

Señaló que es lamentable que los conflictos políticos los mezclen con la salud que afecta a los niños.

"Posiblemente, sea algo para que nos enfoquemos en otra cosa, como se ha hablado tantas veces de esta caja de pandora, donde se tiene que sacar un tema que a toda la ciudadanía nos ocupe para poder restarle la atención a un tema que nos afecta a todos", apuntó la activista.

“Posiblemente, sea algo para que nos enfoquemos en otra cosa, como se ha hablado tantas veces de esta caja de pandora, donde se tiene que sacar un tema que a toda la ciudadanía nos ocupe para poder restarle la atención a un tema que nos afecta a todos”, apuntó la activista.