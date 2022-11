'No se manda Ley de Egresos hasta aprobar la de Ingresos'

El Gobierno estatal reiteró que hasta el momento el Ejecutivo no está en posibilidades de presentar la complementaria Ley de Egresos.

El Gobierno del Estado, a cargo de Samuel García, informó que ante la falta de aprobación de la Ley de Ingresos no pueden entregar al Congreso local la propuesta de la Ley de Egresos.



Mediante un comunicado se informó que el Poder Ejecutivo no se encuentra en posibilidades de presentar el Presupuesto de Egresos, hasta no determinar el monto definitivo para el 2023.



Pues el estado indicó que la Constitución señala en su artículo 125, Fracción XIX(19), que el Ejecutivo presente al Congreso del Estado a más tardar el día 20 de noviembre, el Presupuesto de Egresos del año siguiente.



El pasado 7 de noviembre el Ejecutivo entregó al Congreso las iniciativas que integran el Paquete Fiscal 2023 como la Ley de Ingresos, la Ley de Hacienda del Estado, Ley del Instituto de Control Vehicular y la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para análisis y discusión, pero los diputados locales no han avanzado en ello.



El monto estimado de ingresos para el Estado de Nuevo León es de $140,037 millones de pesos.



El gobierno estatal reiteró que hasta el momento el Ejecutivo no está en posibilidades de presentar la complementaria Ley de Egresos y sus anexos, hasta en tanto el Congreso vote la Ley de Ingresos y confirme el monto definitivo que será́ considerado para el año 2023.



Pues se indicó que lo que determine el Congreso pudiera modificar los objetivos y alcances de las metas de los programas presupuestarios ya definidos, así́ como pudiera poner en riesgo la ejecución plurianual de los proyectos estratégicos del estado iniciados este 2022.