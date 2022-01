'No soy política ni soy funcionaria': Mariana Rodríguez

Monterrey, Nuevo León.- Luego de acaparar los titulares de la prensa local, nacional y algunos medios extranjeros por haberle dado acogida por un fin de semana a un niño con discapacidad que vive en el DIF Capullos, Mariana Rodríguez le dedicó unas palabras a quienes la han criticado fervientemente.

Fue a través de sus historias de Instagram, que la titular de la Oficina AMAR a Nuevo León, reiteró que su actuar fue bienintencionado, pues su principal objetivo fue visibilizar la situación de los niños del DIF de Nuevo León, así como dar a conocer que en dicha institución, es posible aplicar para ser una Familia de acogida.

Posteriormente, Mariana Rodríguez Cantú, aclaró que su trabajo en la oficina AMAR a Nuevo León, no es remunerado, pues su cargo es "honorífico" y aseguró que ella "no es política ni funcionaria", esto en contraposición a las múltiples críticas en las que se refieren a ella como una política.

Cabe destacar que de acuerdo con la información presente en el portal oficial del gobierno de Nuevo León, Mariana Rodríguez sí es funcionaria, sin embargo, es verdad que su cargo sí es honorífico, por lo que no percibe un sueldo.

Aunado a lo anterior, la empresaria regiomontana declaró que desde hace meses, sus redes sociales ya no son su "fuente de empleo" y en cambio, ahora las utiliza para visibilizar la situación que viven miles de niños y niñas en Nuevo León.

Al final de su mensaje a la comunidad, Mariana Rodríguez invitó a quienes la critican o no piensan cómo ella a formar parte de la solución ayudando, pues según puntualizó, lo más importante en esta discusión, son los niños en situación vulnerable.

"Quiero invitarlos a que no permitamos que nos distraigan de lo importante y a que unamos nuestras voces para hablar por quienes no pueden... Todos podemos ser parte de la solución y, si mis formas no comulgan contigo lo respeto y te invito a hacer las cosas como tú crees que deban ser, como sea, pero ayuda", escribió Mariana Rodríguez en su cuenta de Instagram