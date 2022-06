'No soy Tláloc', dice Samuel, y explica falta de agua

Gobernador confía que precipitaciones de esta y la próxima semana ayuden a llenar presas y abastecer a la zona sur.

El gobernador Samuel García aseguró que "no es Tláloc" y señaló que los problemas de abastecimiento de agua en el sur de la ciudad se deben a que la presa de La Boca se encuentra seca.

Además, agregó que familiares y exvecinos de la zona sur de Monterrey le llaman para preguntarle por qué no tienen abasto de agua.

"Me hablan todos los días tíos, vecinos, primos, –´eh, qué pedo, ¿por qué no llega el agua?´–, pues porque La Boca alimenta este sector y está en ceros, sí hoy logramos, –primero no soy Tláloc–, si hoy llega la humedad, como se ve, y le atinamos al bombardeo aquí y me escurre todo a estos ríos a La Boca, y esta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas.

"Porque voy a tener El Cuchillo al 100%, Cerro Prieto a la mitad y La Boca ya dándole agua desde Santiago hasta El Realito, en Guadalupe", indicó.

Por otra parte, tras informar que se tienen pronósticos de lluvia alentadores a partir de ayer por la tarde y hoy, el gobernador Samuel García indicó que buscarán que ésta sea "efectiva" para que llegue a las presas La Boca y Cerro Prieto.

"Viene mucha lluvia y queremos que escurra bastante agua a La Boca y a Cerro Prieto, porque esas dos presas garantizan la mitad del agua a la ciudad, la otra es El Cuchillo, que hoy está a la mitad y nos da lo suficiente.

"El bombardero va a salir tres veces hoy (martes) y tres veces mañana (miércoles); una y más importante para que con el viento las nubes no se nos vayan y se nos brinque la Sierra Madre, queremos ponchar la nube justo en la sierra, dónde están los ríos, que es esta parte gris, para que toda el agua se vaya a La Boca y a Cerro Prieto", expuso García.

Además, el mandatario notificó que se está generando más humedad, previendo la formación de posibles ciclones que podrían arribar a Nuevo León en la siguiente semana.

"Hoy en el Golfo de México se está generando un posible disturbio al lado de Houston, empezó un disturbio que pudiera ser ciclón, pase lo que pase, se haga o no huracán, ya generó humedad, la alta tensión o la alta presión que inhibe lluvia ya se fue de la zona, entonces cuando sube la baja presión crea humedad y empiezan lluvias como las que nos van a llegar hoy y mañana a Nuevo León.

"Pero eso no es todo, de lado del Atlántico ya hay 80% de probabilidad de un ciclón tropical", concretó García.

Ciclones tropicales traerían lluvias a NL, afirma Conagua

Los ciclones tropicales que se presentan en el Golfo de México y en el Atlántico podrían provocar lluvias en Nuevo León, principalmente el fenómeno meteorológico que impactará Nicaragua.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, señaló que estas lluvias podrían presentarse la siguiente semana.

"Las principales aportaciones de lluvia que pudiera tener el estado de Nuevo León provienen de las condiciones meteorológicas, los ciclones tropicales que se presentan en el Golfo de México en el Atlántico.

"Actualmente, está activo un ciclón tropical, que le denominamos Dos, este se tiene pronosticado que va a impactar a Nicaragua; sin embargo, la actividad en el Golfo de México da posibilidades de lluvia a Nuevo León, vamos a esperar la siguiente semana si tenemos algunos efectos de las bandas de este ciclón tropical", mencionó Santoyo.

Rechaza estado promoción de políticos en pipas

Después de explicar que se cuenta con un centro de control para la distribución de pipas, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó la promoción política en pipas y calificó de "corriente" que se coloquen fotografías en estos vehículos de distribución de agua.

Aunque no mencionó nombres, el mandatario resaltó que le daba "vergüenza" que una diputada haya puesto su imagen en una pipa.

Ayer, la diputada federal del PRI Karina Barrón acusó a las autoridades estatales de no permitir que llenara una pipa que lleva a vecinos de la zona sur, a lo que el estado respondió que si quería ayudar a la ciudadanía removiera la publicidad del vehículo y la pusiera a disposición del gobierno.

"Todos los días a las 4 vemos de los que tanques se van a acabar y desde las 04:00 de la mañana tenemos un centro de control, -No Político-, no quiero la foto de la diputada, de hecho me da vergüenza, ¡qué corriente!

"Es un centro de distribución apolítico técnico que desde las 4 de la mañana sale la pipa a llevar a donde no llega el agua", subrayó el mandatario.