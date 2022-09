No vamos a sacar agua a lo bruto, hay que cuidarla: Samuel

El mandatario estatal indicó que no hay que confiarse y agregó que no cometerán el mismo error que la administración anterior.

Aunque las lluvias han ayudado a subir los niveles de agua en las presas del estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que no sacarán agua "a lo bruto" pues dijo que se tiene que cuidar.

Tras un recorrido por la presa La Boca, el mandatario estatal indicó que no hay que confiarse pues las lluvias no durarán para siempre y agregó que no cometerán el mismo error que la administración de Jaime Rodríguez "El Bronco".

"No queremos sacar de tajo y a lo loco porque eso fue lo que hizo El Bronco, sacar a lo wey, a lo bruto y se las acabó, no porque estén llenas significa que vamos a abrir la llave, ¡no señor!, vamos a cuidarla, garantizar que no vuelva haber una crisis y con mucho calculo hídrico hay que ver cuánto le sacamos a Cerro Prieto, al Cuchillo, dentro de 10 meses 10,000, cuánto a La Boca.

"Seguir apoyándonos con Chapotal, seguir corrigiendo el sistema de Agua y Drenaje y lo más importante no dejar de hacer pozos, esta lluvia no es milagrosa, ni va a durar para siempre, se acaba en un año", apuntó García.

El mandatario estatal añadió que es buena noticia que las presas hayan subido su nivel, pero agregó que primero se tienen que limpiar para bajar la turbiedad y poder empezar a bombear esa agua.

"Estas lluvias tan intensas llegaron con mucha basura orgánica, troncos, ramas, lodo, piedra, más la basura de la ciudad... y ahorita Agua y Drenaje tiene que esperar a que se temple el agua y separar la basura porque si esa basura me entra a una bomba la truena.