'No vi el cuerpo de mi hija': Mamá de Debanhi

La mamá de Debanhi comentó que su hija quería ser modelo.

La mama de Debanhi Escobar, Dolores Bazaldua, concedió una entrevista a El Horizonte donde brindó detalles personales de su hija, misma que fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril tras haber desaparecido el 9 de ese mismo mes.

Aunque se nota un poco más tranquila, la madre de Debanhi expresa que la perdida de su hija no lo superara nunca.

"Muy difícil por todo lo que estamos pasando, a pesar de que ya van varios día, ya más de un mes, pero todavía no se supera, digo esto no se supera nunca, pero el tiempo va determinando todo", dijo.

Menciona que aunque hay un poco de tranquilidad, todavía hay mucha incertidumbre porque no se ha resuelto el caso.

El gobierno de México confirmó el jueves que se llegó a un acuerdo para que la Fiscalía de Nuevo León solicitara la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar, con el fin de homologar criterios forenses entre las diversas instituciones, respecto a la causa de la muerte de la joven.

Por su parte, Bazaldua expresa que aunque le duele la exhumación del cuerpo de su hija está de acuerdo con que se haga.

"Porque ya es mucho tiempo y yo quisiera que ya se resolviera esto para bien de todos, para bien más de nosotros como papás", comentó.

"Por justicia, porque mucha gente ha pasado por lo mismo que nosotros hemos pasado, pero desgraciadamente no tienen la justicia que debe de ser", agregó.

'Quería encontrarla viva': Dolores Bazaldua

La madre de Debanhi menciona que cuando buscaban a su hija no tenía cabeza para otra cosa que no fuera encontrarla.

"Yo quería encontrarla viva. Hasta me ponía en mi cabeza de 'si la encuentro, me le hayan hecho lo que me le hayan hecho aunque me vaya de esta ciudad, le damos un tratamiento para que se recupere de todo el daño que le hayan hecho', pero yo la quería encontrar viva, pero desgraciadamente no fue así'", expresó.

Dolores menciona que no le dieron la oportunidad de ver el cuerpo de su hija.

"No tuve esa oportunidad. Claro que quería, como madre todas queremos ver a nuestros hijos estén en el estado en el que estén. Es un poco difícil", dijo.

Debanhi quería ser modelo

Debanhi Escobar, quien había participado en la marcha por el Día Internacional de la Mujer para protestar contra la violencia contra la mujer, es descrita por su madre como una joven muy alegre, que le gustaban las fiestas, noble y a la que no le gustaban las injusticias, por lo que había decidido estudiar la carrera de derecho.

"Yo le decía que esa carrera no le iba a convenir porque era una persona muy noble y para ser abogado, pues yo pienso que tiene que ser de un carácter un poquito más fuerte", recuerda Dolores.

Resaltó que era buena hija, pero como en todo hábito familiar se le llamaba la atención si no cumplía las reglas y sobre todo porque era joven.

"A veces son jóvenes, se les hace fácil, quieren diversión, unos les dice que no, hasta aquí, pero ellos quieren más y más. Yo creo que todas las jovencitas que están en esa edad están entendiendo, a lo mejor porque ellas ahorita se quisieran acabar el mundo en un día", platicó.

Señala que a Debanhi le gustaba llamar mucho la atención, por lo que quería ser modelo.

"Nada más que yo le dije, bueno, elegiste la carrera de leyes, termíname la carrera y luego ya te vas a estudiar modelo. Porque también teníamos que ubicarla", dijo Bazaldua.

Finalizó pidiendo a las autoridades estatales y federales que salga la verdad sin esconder nada.

Con información de Info7.mx.