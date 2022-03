Nuevo León es el estado que más discrimina: Samuel

Exhortó a la ciudadanía a no discriminar a las personas en situación de pobreza en el estado.

Durante la presentación del programa "Nueva Ruta", el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que buscará erradicar la pobreza extrema en el estado.

"Hoy hay que reconocer que Nuevo León tiene un millón 425 mil personas en carencia y 123 mil en pobreza extrema. Sino lo reconocemos y asumimos como tal no habrá manera de lograr la meta de que tengamos bandera blanca, hambre cero, y que no solamente fuéramos el estado con menor pobreza extrema, porque se vale soñar con ser el estado que no tiene pobreza extrema", comentó el gobernador.

Asimismo, explicó que Nuevo León es el estado que más discrimina. "Mi mensaje es un llamado a toda la sociedad a poner nuestro granito de arena porque somos el estado que más discrimina, duele decirlo, pero es realidad", añadió.

"Este evento (del arranque de la 'Nueva Ruta') puede llevar a una reflexión de qué estamos haciendo como sociedad para evitar la discriminación", explicó el gobernador, quien añadió que "cómo es posible que en 2022 siga habiendo en la sociedad un pensamiento de castas o de ciudadanos de primera o de segunda".

Destacó además que está trabajando con los alcaldes del área metropolitana para que Nuevo León tenga "la mejor ruta que ha tenido el estado", la cual esta enfocada en la igualdad y desarrollo sostenible para mitigar la pobreza y garantizar los derechos sociales.