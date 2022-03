Nuevo León investigará Palacio Rosa del 'Bronco'

Ve Samuel García posible enriquecimiento ilícito por parte del exgobernador, quien deberá aclarar origen de los recursos para construir su fastuosa hacienda

El gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró que van contra el exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón, por el caso del Palacio Rosa, mismo que El Horizonte "destapó" ante la opinión pública desde el año 2017.

De igual forma, el mandatario estatal indicó que "empapelarán" el tema, es decir, que armarán carpetas judiciales sobre el mismo, para obligar al "Bronco" a explicar el origen de los recursos con los que construyó y equipó dicha hacienda, ubicada en un terreno de 39 hectáreas de Galeana Nuevo León, donde la construcción principal mide 1,200 metros cuadrados.

De no demostrar su legalidad, advirtió García, quedará comprobado que "El Bronco" incurrió en los delitos de enriquecimiento ilícito y uso de recursos de procedencia ilícita, por los cuales dijo que "pagará muy caro".

Y es que además de los $2 millones de pesos, un rifle y una pistola magnum .357 de uso exclusivo del ejército, en el cateo del pasado sábado realizado por la Fiscalía de Justicia del estado en el Palacio Rosa, el gobernador reveló que también se encontraron ganado "de alta genética" y caballos "pura sangre" que "son muy caros"

"Se va a empapelar el asunto del Palacio Rosa que como bien señalas, hace mucho tu medio dio a conocer una propiedad que tenía escondida el exgobernador y ese tema es bien interesante.

"En tu medio venía que la propiedad puede costar $25 millones de pesos, bueno, falta agregarle todo el ganado fino que tiene de alta genética, que es caro, falta agregarle los caballos pura sangre que son muy caros, falta agregarle las armas, falta agregarle las municiones, falta agregarle los $2 millones y pico que encontraron en efectivo y todo eso.

"Él está obligado a demostrar el origen lícito, no el estado. Él está obligado a comprobar que todo eso, que son millones de pesos, salieron de un origen lícito; si no, es delito de enriquecimiento ilegítimo, y el famoso delito ´Orpi´ que es origen de procedencia ilícita", señaló.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que la investigación del Palacio Rosa seguía "más viva que nunca", pues si bien Fiscalía Anticorrupción del estado tenía "archivada" la denuncia que presentó un activista en 2017, estaba en espera de más pruebas para reabrir el caso.

También se detalló, mediante un recorrido por el lugar, que el Palacio Rosa está terminado y tiene todo el equipamiento necesario.

Ante esto, García dijo ayer en la conferencia El Nuevo León Informa, realizada en Palacio de Gobierno, que también abrirán su propia carpeta de investigación y que la sumará a otros casos de corrupción como la requisa ilegal de la Ecovía, la compra irregular de los vagones del Metro, los desvíos en Isssteleón, los malos manejos en Agua y Drenaje, entre otros.

"En esa propiedad hay mucho que estudiar de cuánto cuesta todo lo que hay ahí y cómo y quién lo pago.

"Eso, aunado a los delitos electorales, al de la Ecovía, al del Metro, al de Agua y Drenaje, al del Isssteleón pues yo creo que van a pagar y muy caro el pésimo gobierno y la corrupción que hubo en el sexenio anterior", señaló.

Sanción por ´revólver´ exclusivo del Ejército son 2 años de cárcel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anticipó que Jaime Rodríguez pasará años en la cárcel tan sólo por el hecho de tener en su domicilio el revólver magnum .357, que es de uso exclusivo del Ejército.

Señaló que alcanzaría dos años de prisión y sin la necesidad de una investigación, pues afirmó que por este motivo ya le abrieron una carpeta de investigación.

"Pero, además, bien importante, el arma que encontraron, es una arma prohibida, en la Constitución federal, artículo 19, desde el año 2019 que yo era Senador, viene expresamente que se aplicará prisión preventiva de oficio, no hay nada que valorar, no hay que llevar ante un juez, prisión preventiva de oficio a quien tenga una arma del Ejército y esa arma que estaba en su propiedad que se encontró en un cateo magnum tres y pico no sé qué.

"Está prohibida y estaba en su propiedad, esa arma por sí sola, es merecedora de una carpeta de prisión preventiva oficiosa que según la Corte debe durar dos años, aparte de la carpeta de enriquecimiento, aparte de la carpeta de recurso ilícito y aparte de ver y cómo entraron ahí esos caballos, ese ganado, y ese dinero en efectivo", indicó.

Otros escándalos:

Casos investigados y documentados por el Horizonte, como el Palacio Rosa, ahora están en la mira de las autoridades

Julio 28, 2018

Se da a conocer que el gobierno del Bronco compró casi 90,000 sujetadores "patito" para las Líneas 1 y 2 del Metro, con un costo global de más de $300 millones de pesos; dichos sujetadores estaban defectuosos, porque estaban más grandes de lo especificado

Marzo 19, 2019

La administración estatal presentó un dron para fortalecer las tareas de seguridad en la entidad, cuyo costo, según dijeron, fue de $54 millones de pesos cuando equipos similares, pero de la Marina, se ofertaban en $2.3 millones de pesos

Julio 11, 2019

Se revela que pese a ausentarse tres años, la suegra del "Bronco", Teresa Martínez, obtuvo una "jugosa" pensión de casi $30,000 pesos al mes, y previo a ello se le dio un ascenso de 145%, pasando de percibir $28,719 pesos mensuales a $70,239 pesos

Septiembre 21, 2019

Se publicó que el estado pagaría más por los vagones, debido a un "descuido", al no recoger los trenes adquiridos a la empresa alemana VGF, pues Metrorrey no sacó de los patios de la compañía, los 24 vagones para dárselos a la compañía Talbot, la cual se encargaría de remanufacturarlos, lo cual le costaría una multa de $3.8 millones de pesos