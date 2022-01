Nuevo León mantiene apertura y sí habrá clases presenciales

El mandatario estatal, Samuel García, aseguró que se busca un equilibrio entre salud, economía y educación

Nuevo León.-La administración estatal de Nuevo León apuesta a equilibrar salud, educación y actividad económica, por lo que no volverá a los cierres masivos de pandemia y actuará para que todos los rubros trabajen de manera normal.

Ayer Nuevo León determinó mantener abierta su actividad económica y volverá a clases presenciales a partir del próximo lunes 10 de enero dentro del esquema híbrido.

En la conferencia Nuevo León Informa, el gobernador Samuel García, dijo que tales determinaciones se tomaron con base en opiniones expertas y buscando un equilibrio entre la salud, la economía y la educación.

"La buena noticia es que no va a haber cierres, que nos vamos a reactivar, que vamos a regresar a la escuela y lo vamos a hacer de manera muy prudente, calibrando, ajustando, y conforme evoluciona el Covid día a día, estaremos dando a conocer nuevas medidas y calibrando siempre lo más prudente para la población de Nuevo León", dijo el mandatario.

Dichos anuncios fueron aplaudidos por padres de familia y activistas quienes afirmaron, en el caso de los menores, que de haberlos confinado nuevamente, se habría cometido un grave error pues su hubiera ahondado en el atraso académico que ya presentan por el anterior cierre de escuelas.

Ayer el estado despejó dudas de este tema que la misma secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, había calificado como "muy polémico" al informar que los aforos de las escuelas bajan 50%, pero que no habrá prohibición de volver a las aulas, además de que los horarios siguen totalmente liberados.

Anteriormente, a las escuelas se les permitía aforos de 100% y sólo se pedía una distancia 1.5 metros entre cada pupitre.

"Estamos considerando un regreso de hasta un 50% de aforo en los planteles educativos, siempre y cuando la infraestructura lo permita y estaremos evaluando este aforo de forma permanente de acuerdo a los indicadores de hospitalización y/o de número de casos en pacientes pediátricos", dijo Marroquín.

En la conferencia "Nuevo León Informa" en la que además de Marroquín también estuvieron la titular de educación, Sofialeticia Morales, y otros funcionarios, el mandatario Samuel García dijo que esta decisión la tomó el Consejo de Seguridad en Salud.

"Es una decisión en equipo, consultada con el Comité de Salud, que siempre dije que ellos son los expertos", señaló García.

La secretaria de Educación anunció que en Nuevo León la educación ya se considerará como actividad esencial.

Las medidas, dijo, también aplican para las universidades.

"Partiendo primero del derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la educación como un derecho humano y con este trabajo que ha dicho el gobernador, como un trabajo en equipo sustentado en evidencia, tomamos la decisión de que educación es una función esencial.

"El 10 de enero entonces, el lunes, regresamos a clase con una modalidad mixta reforzando las medidas sanitarias", afirmó Morales.

Actividad económica, con aforos del 50 por ciento

Debido a que Nuevo León continúa en el semáforo estatal en amarillo, la Secretaría de Salud informó que las actividades económicas continuarán en 50 por ciento.

Solamente en el caso de espacios abiertos como parques o estadios, el aforo baja de 70% a 50 por ciento.

"Somos una sociedad trabajadora decente que quiere salir a trabajar y lo que el gobierno les dice, hagámoslo, pero cuídense mucho, cuidémonos. Cuídense, si sus hijos tienen comorbilidades o duda de estar propensos al Covid, no los manden, por eso pusimos hasta 50% de regreso a clases y vamos a ir calibrando.

Los establecimientos que se consideran abiertos son: mercado de abastos, parques privados, estadios, renta de quintas, clubes deportivos, parques turísticos públicos y privados, panteones, albercas públicas, entre otros.

Mientras que los que se catalogan como cerrados están: supermercados, tiendas de conveniencia y abarrotes, gimnasios, salones de eventos sociales, hoteles, casinos, antros y centros nocturnos, billares, cines, carnicerías, por citar algunos.

Actualmente, los indicadores que se encuentran en rojo son el promedio diario de casos nuevos y el estatus que se presenta en los estados vecinos; en amarillo se ubican, el porcentaje de pruebas positivas y la cobertura de vacunación.

´Es acertado mantener las escuelas abiertas´: ONG´s

Tras confirmarse que habrá regreso a clases presenciales luego de las vacaciones decembrinas, representantes de asociaciones civiles y activistas ven la decisión como acertada y correcta.

Cerrar las escuelas nuevamente, dijeron, sólo agravaría el atraso académico porque la educación a distancia es un fracaso y prueba de ello es que muchos niños no tienen ni aparatos electrónicos para conectarse.

Voceros de organismos como La Voz de la Infancia, el Instituto Ciudadano de Consultoría Familiar y Promoción de Paz que se han opuesto al cierre de escuelas dijeron que por fin hay un gobierno que escucha a los padres de familia.

"Los padres de familia en su mayoría estamos a favor del regreso a clases, y de que no haya más suspensiones, creemos que es una medida correcta y qué bueno que se nos tome en cuenta y que se escuche la voz de los padres de familias.

"Consideramos que la educación también se debe de priorizar y ya sabemos las medidas que hay que tomar, todos estamos conscientes de lo que sí hay que hacer, los colegios tienen sus protocolos ya implementados, entonces no vemos el porqué no haya este regreso a clases", dijo Zally Alanís, de la Voz de la Infancia.

Consuelo Bañuelos, de Promoción de Paz, afirmó que está comprobado que la educación a distancia no funciona, además de que hay miles de niños que no tienen dispositivos electrónicos y que por no ir a la escuela hay miles de niños que pese a estar en edad, no saben leer ni escribir.

"Los niños y las niñas no tienen aparatos, no tienen Internet, no tienen forma, o el Internet que tienen es demasiado caro porque utilizan los datos del celular, entonces con las debidas distancias y las debidas medidas, creo que la presencialidad es lo mejor.

"La realidad de las cosas es que la virtualidad en comunidades que son vulnerables, es muy complicada", consideró la activista.